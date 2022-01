Apple toglie EarPods dalla scatola di iPhone anche in Francia

Apple non includerà più EarPods in ogni confezione di iPhone venduto in Francia, a partire dal 24 gennaio. In precedenza Apple è stata costretta a includere gli EarPods nella confezione degli iPhone per via di una legge francese che richiedeva che ogni smartphone venduto nel paese fosse dotato di un “kit vivavoce”.

Adesso che la legge è stata modificata a favore della riduzione dell’impatto ambientale dei dispositivi digitali, come riportato da un rivenditore francese, Apple potrà finalmente rimuovere gli auricolari.

A partire da iPhone 12 nel 2020, Apple ha smesso di includere EarPods e l’alimentatore nelle confezioni iPhone. Come risultato di questa eliminazione, il packaging di iPhone è diventato estremamente sottile. Nonostante ciò, la società è stata obbligata a includere EarPods in ogni confezione di iPhone in Francia. L’obbligo di includere gli EarPods nel Paese era basato sul principio di precauzione, considerando che i rischi di esporre il cervello alle onde elettromagnetiche non fornisce risultati certi.

Ad ogni modo, adesso la legge sta per cambiare. Secondo un nuovo disegno di legge approvato in assemblea francese, i produttori di smartphone non saranno più costretti a inserire le cuffie nella confezione. Invece, dovranno solo assicurarsi che le cuffie compatibili siano disponibili separatamente come accessori opzionali.

Secondo un avviso pubblicato dal rivenditore francese Fnac, gli iPhone non verranno più spediti con EarPods nella confezione a partire dal 24 gennaio:

gentili clienti, desideriamo informarvi che i nostri produttori non sono più tenuti a fornire cuffie/kit vivavoce con i loro smartphone in Francia. Questa nuova legge, adottata alla fine del 2021, mira a ridurre l’impronta ambientale in Francia

Ciò riguarderà i dispositivi Xiaomi a partire dalla settimana del 17 gennaio 2022; lo stesso varrà per il marchio Apple a partire dalla settimana del 24 gennaio 2022. Il sito web francese di Apple continua a mostrare gli EarPods come elemento incluso nella confezione di iPhone, insieme al cavo da USB-C a Lightning, anche se la pagina verrà probabilmente aggiornato presto.

Da notare che Apple ha ridotto il prezzo delle cuffie a 19 dollari, in calo rispetto al listino di 29 dollari, quando iPhone 12 è stato lanciato a settembre 2020. La decisione di Apple di rimuovere gli EarPods e l’adattatore di alimentazione dalla confezione dell’‌‌iPhone‌‌ è stata contestata, anche in altri paesi. Ad esempio, Apple è stata multata di 2 milioni di dollari in Brasile per non aver incluso l’alimentatore con gli iPhone.