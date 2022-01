Da Juice iPhone 12 da 669 euro, sconti su cover e accessori

Nei negozi della catena Juice Apple Premium Reseller e nel negozio online Juice è possibile acquistare iPhone 12 e iPhone 12 risparmiando rispetto al prezzo di listino Apple; in sconto anche diversi accessori e custodie per gli smartphone Apple.

Grazie alla promozione speciale Juice iPhone 12 mini si compra a partire da solamente 669 €, invece di 719 €. Chi lo desidera può acquistarlo a rate con la formula JuiceEvolution a solo 27,88 € al mese per 20 mesi più rinnovo. In promozione anche iPhone 12 a partire da 769 € invece del prezzo di listino di 839 €. Anche in questo caso è possibile suddividere il costo totale con JuiceEvolution a 32,04 € al mese per 20 mesi più rinnovo.

Gli esperti Juice sono sempre disponibili per offrire consigli e suggerimenti sui migliori accessori per proteggere e sfruttare al massimo i dispositivi Apple. Tra le offerte in corso segnaliamo la custodia Symmetry Series+ di Otterbox per iPhone 12 e 12 Pro al prezzo di 49,90 € e il supporto universale per auto di Belkin per iPhone a 29,90 €.

Per chi teme di far cadere il proprio iPhone è in offerta anche la custodia Otterbox + Pop Symmetry sempre per iPhone 12 e 12 Pro al prezzo di 39,90 €. Per non rimanere mai a corto di energia Juice propone la batteria esterna 10K dotata anche di supporto per smartphone e BoostCharge al prezzo di 39,90 €.

Segnaliamo infine il cavo da Lightning a USB-A di Belkin lungo 3 metri a 29,90 € invece del prezzo di listino di 34,90 € e il supporto di ricarica 2 in 1 di Belkin con MagSafe, per ricarica iPhone insieme ad AirPods, a solo 79,90 € invece del prezzo di listino di 99,90 €.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.