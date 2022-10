Apple TV Plus, il trailer di Emancipation con Will Smith

Apple ha diffuso il teaser trailer di Emancipation confermando l’arrivo nelle sale il 2 dicembre e su Apple TV+ l’8 dicembre.

Dopo avere rimandato l’uscita, il film con Will Smit raggiungerà quindi finalmente gli schermi. Il film era stato bloccato dopo le polemiche che avevano coinvolto Will Smith per lo schiaffo dato durante la cerimonia degli Oscar 2022 a Chris Rock.

Emancipation è basato su una storia vera del 1863. Il protagonista è Peter (Will Smith), un uomo che fugge dalla schiavitù in Louisiana dopo essere stato frustato così violentemente rischiando quasi la vita. Dovrà usare l’astuzia contro le persone che gli danno la caccia, nel tentativo di raggiungere il nord per arruolarsi con l’esercito dell’Unione.

Gordon divenne famoso in quanto soggetto di una serie di fotografie ritraenti per la maggior parte la sua schiena completamente ricoperta da cicatrici, frutto di tutte le frustate che aveva ricevuto nella sua vita da schiavo. Gli abolizionisti utilizzarono queste fotografie, distribuendole in formato biglietto da visita sia in tutti gli USA che nel resto del mondo, per mostrare gli abusi e la crudeltà della schiavitù. Nel luglio 1863 quelle fotografie di Gordon furono pubblicate sull’Harper’s Weekly, la rivista a più grande tiratura durante la guerra di secessione americana e la loro vista fu, per gli abitanti degli stati nordisti, una prova così impressionante dei brutali trattamenti a cui erano sottoposti gli schiavi che molti uomini liberi di colore decisero di arruolarsi nell’Union Army.

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet. Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video,Netflix, Apple TV+ e Disney+.