Trasparenza Adattiva in AirPods 1 e AirPods Max è un bug

Anche se con le prime versioni beta di iOS 16.1 alcuni utenti hanno segnalato la comparsa della modalità Trasparenza Adattiva nelle impostazioni di AirPods Pro di prima generazione e anche nelle cuffie AirPods Max, in realtà si tratta di un bug, questo perché per funzionare Trasparenza Adattiva richiede il chip Apple H2 di ultima generazione, al momento presente solo ed esclusivamente negli AirPods Pro 2 di seconda generazione (qui la recensione).

Questo in sintesi quanto è successo negli scorsi giorni e settimane, fino all’epilogo della vicenda che arriva con un post estremamente sintetico di Mark Gurman pubblicato su Twitter. Indicando come riferimento un articolo sulla comparsa di Trasparenza Adattiva in AirPods Pro 1 il giornalista scrive «Mi è stato detto che questo è un bug».

Anche se la speranza dei proprietari di AirPods Pro e AirPods Max è durata solamente alcuni giorni, era decisamente poco probabile che Apple portasse una delle funzioni di primo piano del nuovo modello anche su dispositivi precedenti.

Può succedere ma è raro, mentre nel caso specifico di Trasparenza Adattiva la retro compatibilità è impossibile. Durante la presentazione degli AirPods Pro 2 Apple ha espressamente dichiarato che questa funzione risulta possibile solo grazie ai miglioramenti introdotti nel nuovo chip Apple H2.

L’originale modalità Trasparenza funziona con il chip Apple H1: usa i microfoni per far sentire all’utente i rumori esterni senza dover togliere le cuffie. Invece la nuova modalità Trasparenza Adattiva riduce in tempo reale i rumori esterni più forti, come la sirena di un veicolo, macchinari e strumenti dei cantieri, così come riduce il volume troppo alto degli speaker durante un concerto.

