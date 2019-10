Apple prepara già la seconda stagione di For All Mankind per Apple TV+

Apple ha già dato il via libera a una seconda stagione del dramma spaziale per Apple TV+ di “For All Mankind”, oltre a programmare il seguito di altre stagioni per diversi spettacoli che debutteranno sul servizio di streaming video made in Cupertino dal prossimo 1 novembre.

Il cast di “For All Mankind” ha celebrato la premiere dello spettacolo in queste ore, con la società che si prepara già alla seconda stagione. Si tratta di una strategia di Apple per garantire che ci sia una pipeline costante di programmazione, evitando lunghe pause tra le stagioni.

Si tratta certamente di una notizia che farà la felicità dei fan. Oltre a “The Morning Show”, di cui era già certa la seconda stagione, Apple in precedenza non aveva confermato ufficialmente la seconda stagione per gli altri spettacoli disponibili al lancio di Apple TV+, restando dunque incerto il seguito per la produzione.

Altri show che potrebbero essere pronti al sequel sono “See”, interpretato da Jason Momoa, la commedia “Dickinson”, con Hailee Steinfeld nel ruolo della poetessa Emily Dickinson, la commedia antologica “Little America” ​​e il film poliziesco “Home Before Dark.”

“For All Mankind”, come evidenzia anche Deadline, è stato presentato in anteprima in queste ore al Regency Village Theatre di Westwood, in California, dove erano presenti le star dello Joel Kinnaman, Michael Dorman, Sarah Jones, Shantel VanSanten, Wrenn Schmidt e Jodi Balfour. Lo spettacolo immagina un mondo in cui la corsa allo spazio globale non è mai finita e il programma spaziale rimane il fulcro culturale delle speranze e dei sogni americani.

I primi tre episodi di “For All Mankind” saranno disponibili su Apple TV+ il giorno del lancio, mentre i nuovi episodi continueranno a essere pubblicati con cadenza settimanale, ogni venerdì. Apple ha lanciato un sito che mostra informazioni su serie disponibili e serie in arrivo. Ricordiamo che il prezzo dell’abbonamento per la piattaforma di streaming Apple è di 4,99 euro al mese, ma sarà gratis per un anno per chi acquista un nuovo hardware Apple.

Apple TV+ sarà disponibile su Apple TV‌ per iPhone, iPad , Apple TV‌, iPod touch, Mac e altre piattaforme, anche online tramite www.tv.apple.com. I clienti che acquistano qualsiasi nuovo iPhone, ‌iPad‌, Apple TV‌, Mac o ‌iPod touch‌ a partire dal 10 settembre 2019, potranno guardare i film presenti sulla piattaforma per un anno intero.