Apple celebra i 50 anni dell’uomo sulla luna con una clip di “For All Mankind’

Per celebrare il 50esimo anniversario dello sbarco di Apollo 11 e dell’uomo sulla Luna, Apple ha condiviso un nuovo filmato con spezzoni del programma “For All Mankind” in arrivo su Apple TV+ con il commento di Ronald D. Moore – creatore del programma – e altri che hanno lavorato sulla serie.

“For All Mankind” vede la partecipazione di Joel Kinnaman, e ipotizza una storia alternativa, provando a immaginare cosa sarebbe successo se la corsa per la conquista dello spazio non fosse mai terminata e i sovietici fossero arrivati prima sulla Luna. La serie immagina che gli americani avrebbero inviato astronauti su Marte e Saturno.

Nello spot per “For All Mankind”, Moore spiega che, ai temi, il programma spaziale “ha catturato l’immaginazione del pubblico di tutto il mondo”. “C’è qualcosa nel mettere le persone in navicelle spaziali e andare da qualche parte. È l’idea di questo ottimistico tratto distintivo che non riguarda solo viaggiare nello spazio ma qualcosa di positivo per tutta l’umanità”.

In varie interviste per la presentazione del nuovo racconto immaginario, Moore ha spiegato che in “For All Mankind” ha visto il coinvolgimento di Zack Van Amburg, co-presidente di Apple TV+ ed ex presidente di Sony Pictures Television.

Dall’autunno la nuova piattaforma Apple TV+ proporrà film, documentari, serie e programmi originali creati dai migliori talenti del cinema e della TV. Il servizio di video in abbonamento di Apple avrà una programmazione inedita, realizzata in collaborazione con star internazionali come Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Octavia Spencer, J.J. Abrams, Jason Momoa, M. Night Shyamalan, Jon M. Chu e molti altri.

