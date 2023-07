Prime Day, il nuovo speaker smart Echo Pop a solo 17,99 €

Arriva il primo sconto per Amazon Echo Pop. L’ultima creazione di Amazon nel campo degli altoparlanti smart, in occasione del Prime Day, scende anche al minimo storico: 17.99 invece di 54,99€

Echo Pop, come accennato, appartiene alla gamma dei dispositivi smart a basso costo. Funziona esattamente come Echo Dot. Permette di interagire per avviare la riproduzione di musica, effettuare rapide ricerche, leggere le ultime notizie, ascoltare le previsioni meteo, impostare le sveglie e soprattutto controllare i dispositivi Smart installati in casa attraverso semplici comandi vocali.

Come gli altri permette di chiamare e inviare messaggi senza muovere un dito a chiunque possieda un dispositivo Echo o l’App Alexa installata sullo smartphone. E trattandosi di un dispositivo intelligente, una volta installato non si dovrà fare altro visto che sarà capace di aggiornarsi automaticamente tramite il cloud per aggiungere nuove funzionalità che saranno rilasciate in futuro.

Grazie ai 4 microfoni a lungo raggio incorporati è in grado di sentire l’utente da qualsiasi punto della stanza: ovviamente è possibile collegare lo speaker a smartphone ed altri dispositivi multimediali tramite Bluetooth o via cavo audio da 3,5 millimetri.

La differenza con Echo Dot è dal punto di vista ergonomico. Invece di essere coricato orizzontalmente l’altoparlante diffonde suono frontalmente con un angolo di 45% grazie alla forma semisferica. Amazon sottolinea l’incremento della qualità audio e la compatibilità con tutte le funzioni di Amazon Alexa.

È anche ecologico: il tessuto di cui è realizzato è ricavato al 100% da filato di poliestere riciclato post-consumo. L’alluminio utilizzato è composto all’80% da alluminio riciclato.

Il suo prezzo di listino sarebbe di 54,99 €, meno di Echo Dot (che comunque è spesso scontato ma oggi in occasione del Prime Day lo pagate solo 17,99 euro.

Qui sotto trovate le offerte sui vari colori e i bundle in abbinamento ad accessori per la domotica (abbiamo citato solo il bianco ma le combinazioni sono disponibili in tutte le varianti).

