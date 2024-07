Nello streaming Netflix è il gigante, Apple TV plus è il nano

Pubblicità

Netflix è il gigante, Amazon Prime le contende il titolo, Apple TV + è un nano. Sono questi i dati che emergono dall’analisi dei numeri che emergono dal rapporto di JustWatch, una guida al mercato del video streaming, una fonte attendibile con i suoi 40 milioni di utenti in 140 paesi.

Per quanto riguarda l’Italia (analisi su un rispettabile campione di 2-2.2 milioni di utenti mensili) come accennato a dominare la scena sono Netflix e Prime Video, che hanno rispettivamente il 31 e il 28%. Un testa a testa che le vede crescere rispetto alle concorrenti che invece calano o restano stabili.

Al terzo posto troviamo Disney con un 17%. Quota non disprezzabile visti i costi del servizio e visti i contenuti che sono tutti focalizzati su portfolio di titoli ben precisi mentre Prime Video di fatto è gratis per chi ha Prime e visto che Netflix ha contenuti per tutti i gusti.

Insieme questi tre servizi portano a casa il 71%. Il resto a questo punto è poca roba.

A parte Now Tv che mette appena fuori la testa con il suo 6%, il resto si dibatte tra il 2% (Mobi) e il 5% (Paramount) con Tim e Infinity al 4%. Tutto il generico “altro” conquista tutto insieme il 3% ed è qui che si colloca Apple Tv Plus, che non ha l’onore neppure di avere una fettina di torta.

Del resto che Apple Tv + in Italia fatichi parecchio non è difficile intuirlo. Priva di contenuti localizzati, con una offerta sportiva con appeal solo per gli USA, un catalogo ridotto, con prime internazionali e film di grande appeal rari e sparsi, privata di alcuni dei grandi blockbuster liberi alla visione pagando il semplice abbonamento (cosa che invece Disney, Prime e Netflix offrono), il servizio di Apple risulta poco appetibile per il nostro pubblico.

Apple fa un po’ meglio negli USA dove si colloca al 9% del mercato. Qui il servizio di streaming di Apple ha visto nell’ultimo trimestre un incremento di quote di mercato dell’1%; Amazon Prime Video sembra avere faticato nel secondo trimestre nel mantenere le quote rispetto a Netflix. Intanto negli USA Disney+ ora propone i contenuti di Hulu nella sua app, offre una maggiore integrazione tra le due piattaforme.

Di seguito il market share dei principali servizi di streaming secondo i dati di JustWatch negli Stati Uniti: Prime Video, 22%; Netflix, 22%; MAX, 14%; Disney+, 11%; Hulu, 10%; Apple TV+, 9%; and Paramount+, 9%.

