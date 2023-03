Apple TV Plus, una serie su Lou Gehrig, leggenda del baseball

Apple TV+ sta collaborando con Universal Television e lo studio Broadway Video di Lorne Michaels, all’adattamento di “Luckiest Man: The Life and Death of Lou Gehrig”, una serie che racconterà la vita di Henry Louis Gehrig, un giocatore di baseball statunitense, uno dei più noti nella storia della Major League e dei New York Yankees, squadra nella quale militò per tutta la sua carriera agonistica.

A riferirlo è The Hollywood Reporter, spiegando che Dan Kay è stato ingaggiato per scrivere la sceneggiatura insieme all’autore del libro, Jonathan Eig, nominato showrunner, in altre parole responsabile della serie, che è al momento in fase di sviluppo.

Eig è accreditato come co-produttore esecutivo; Peter Farrelly (“Una birra al fronte”) figura come produttore esecutivo e dovrebbe dirigere l’episodio pilota della serie che ancora non ha un titolo.

Il titolo provvisorio è “The Luckiest Man” (l’uomo più fortunato del mondo), riferimento a quanto disse in un famoso discorso di addio che pronunciò nel 1939 davanti a 60.000 persone in silenzio.

Quando pronunciò il discorso di addio, Lou non giocava da mesi: l’uomo che sembrava indistruttibile (era sopranominato Iron Horse, il cavallo d’acciaio), l’immagine stessa dei New York Yankees, si era ammalato: una malattia di cui all’epoca non si sapeva nulla e che fu in seguito chiamata anche con il suo nome, “malattia di Gehrig” o sclerosi laterale amiotrofica.

Gehrig raccontò nel suo discorso, in meno di un minuto, quello che aveva avuto dalla vita e dal baseball, ringraziando tutti, lasciando con gli occhi lucidi migliaia di uomini e donne.

Dopo l’addio del 4 luglio, In quello stesso giorno gli Yankees ritirarono il suo numero 4, qualcosa che non era mai successo in nessuno sport: nessun Yankee avrebbe mai più portato il numero 4 di Lou e nessuno sarebbe stato amato come lo è stato lui.

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet. Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+.