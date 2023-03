L’Apple Watch consente di monitore l’attività fisic giornaliera, tenendo traccia di quanto moto facciamo, registrando quando ci alziamo, quando ci muoviamo, nonché i minuti di esercizio fisico.

Varie ricerche sono concordi nell’affermare che impegnarsi a percorrere almeno 10.000 passi al giorno porta numerosi benefici per la salute. Tenendo conto che anche una persona sedentaria percorre da 1.500 ai 3.000 passi al giorno, con un po’ di impegno non è difficile raggiungere l’obiettivo dei 10.000 passi al giorno.

Come visualizzare i passi su Apple Watch

Per visualizzare su Apple Watch quanti passi abbiamo eseguito, basta aprire dalla schermata Home l’app Attività (quella con i tre cerchi colorati), da qui scorrendo la corona è possibile visualizzare la percentuale di movimento, esercizio e in piedi, i grafici di questi ultimi parametri, i passi totali, la distanza totale percorsa e i piani.

Scrollando ancora la corona è pssibile visualizzare il riepilogo settimanale e modificare gli obiettivi Movimento, Esercizio e “In Piedi”.

Cosa indicano gli anelli su Apple Watch?

L’anello Movimento indica quante calorie attive abbiamo bruciato finora (sono quelle che bruciamo stando in piedi o facendo movimento). Per gli utenti di età pari o inferiore a 13 anni, l’anello Movimento indica per quanti minuti l’utente ha fatto movimento in modo attivo.

L’anello Esercizio indica quanti minuti di attività a ritmo sostenuto abbiamo completato. È possibile raggiungere l’obiettivo giornaliero Esercizio allenandosi quotidianamente per almeno 30 minuti.

L’anello “In piedi” indica le ore trascorse in piedi e facendo movimento per almeno un minuto. È possibile completare l’obiettivo giornaliero “In piedi” stando in piedi e muovendosi per almeno 1 minuto ogni ora per 12 ore durante la giornata. Anche se stiamo in piedi tutto il giorno, bisogna comunque muoversi per guadagnare crediti. Se abbiamo specificiato che usiamo una sedia a rotelle, l’anello “In piedi” diventa “Pause attive”. “Pause attive” indica le ore in cui è stata spinta la sedia a rotelle per almeno 1 minuto.

Per tutti gli altri tutorial realizzati dalla redazione di macitynet vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo. Qui ci sono tutti quelli dedicati ad iPhone e iPad. Nell’ultima versione beta di watchPS 9.2 Apple ha integrato la funzione Sfida Percorso utile sia per gli appassionati di corsa che di bicicletta: ne abbiamo parlato in questo articolo di macitynet.

Se invece siete indecisi su quale modello acquistare per uso personale oppure per un regalo, rimandiamo alla Guida alla scelta del migliore modello tra Apple Watch Serie 8, il modello più abbordabile Apple Watch SE e anche il più resistente e costoso Apple Watch Ultra.