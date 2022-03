Apple TV+ produce la serie Dark Matter tratta dal bestseller

Apple TV+ ha annunciato di aver ottenuto la produzione di Dark Matter, una nuova serie TV di nove episodi basata sul libro di successo di Blake Crouch. Interpretato da Joel Edgerton, noto per “Obi-Wan Kenobi”, “Boy Erased”, e “Loving”, che funge anche da produttore esecutivo, la serie sarà scritta e gestita da Crouch e sarà prodotta per Apple TV+ da Sony Pictures Television.

Acclamato come uno dei migliori romanzi di fantascienza del decennio, “Dark Matter” seguirà Jason Dessen (interpretato da Edgerton), un fisico, professore e padre di famiglia che – una notte mentre torna a casa per le strade di Chicago – viene rapito e proiettato in quella che diverrà una versione alternativa della sua vita. La serie racconterà poi l’incubo di tornare alla sua realtà in mezzo al multiverso di vite che avrebbe potuto vivere.

In questo labirinto di realtà strabilianti, il personaggio intraprenderà un viaggio straziante per tornare alla sua vera famiglia e salvarli dal nemico più terrificante e imbattibile che si possa immaginare: se stesso.

Dark Matter sarà prodotto esecutivamente da Matt Tolmach (“Jumanji”, “Venom”, “Future Man”) e David Manpearl per Matt Tolmach Productions. Crouch scriverà la sceneggiatura pilota e fungerà da showrunner e produttore esecutivo della serie, e Louis Leterrier (“Now You See Me”, “Lupin”, “The Dark Crystal: Age of Resistance”) dirigerà i primi quattro episodi.

“Dark Matter” sarà presentato in anteprima insieme a una lista in espansione di acclamate serie fantascientifiche su Apple TV+, tra cui la terza stagione del vincitore di un Emmy Award “For All Mankind”, anch’esso prodotto da Sony Pictures Television e creato da Ronald D. Moore e i candidati ai Golden Globe e agli Emmy Ben Nedivi e Matt Wolpert, oltre all’attesissima seconda stagione di “Foundation”, l’epica saga del narratore David S. Goyer, basati sui romanzi classici della fantascienza di Isaac Asimov.

