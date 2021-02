Apple TV+ segna il suo primo record di spettatori

Apple TV+ ha visto il suo miglior weekend dal lancio, segnando il suo primo record di spettatori nel corso dell’ultimo weekend, come rilevato da Variety. Con l’uscita del film Parlmer con protagonista Justin Timberlake, venerdì scorso, ‌Apple TV+ ‌ ha registrato un aumento del 33% rispetto al numero medio di spettatori.

Le nuove stagioni della serie TV Servant del regista M. Night Shyamalan hanno contribuito certamente al record di Apple TV+, così come Dickinson, serie basata sulla vita della poetessa americana Emily Dickinson. Tra le altre, anche la produzione israeliana recentemente pubblicata, intitolata Losing Alice, ha contribuito al record di spettatori Appole TV+ nel corso dell’ultimo weekend.

Le vicende racontate in Palmer sono descritte come una storia di «Redenzione, accettazione e amore» e finora ha un punteggio positivo del 75% su Rotten Tomatoes. La trama è accattivante: dopo 12 anni di prigione, l’ex star del football del liceo Eddie Palmer torna a casa per rimettere insieme la sua vita e creare un legame improbabile con Sam, un ragazzo emarginato, proveniente da una famiglia con una storia travagliata. Il passato di Eddie, purtroppo, verrà presto alla luce, tanto che minaccerà di rovinare la sua nuova vita e la sua famiglia.

Insieme a Justin Timberlake, Palmer è interpretato da Juno Temple, Alisha Wainwright, June Squibb e Ryder Allen. La sceneggiatura è stata scritta da Cheryl Guerriero ed è diretta dall’attore Fisher Stevens.

Apple durante il fine settimana ha speso 25 milioni di dollari per acquistare un altro nuovo film intitolato CODA. L’opera vede l’attrice Emilia Jones nei panni di Ruby, l’unico individuo udente nella sua famiglia di non udenti. Mentre gli anni di scuola superiore volgono al termine, Ruby è combattuta tra restare a casa per aiutare la famiglia o andare al college per perseguire i suoi sogni.

‌Apple TV+ ‌ha ancora molti spettatori gratuiti, poiché Apple ha recentemente annunciato l’intenzione di estendere tutte le prove gratuite fino a luglio 2021, così da consentire agli utenti di continuare a guardare i contenuti originali disponibili prima di decidere se iscriversi. ‌‌Apple TV+ ‌‌è disponibile gratuitamente da novembre 2019 per coloro che hanno acquistato un dispositivo Apple idoneo a settembre 2019 o successivamente.

