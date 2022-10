Apple TV Siri Remote 2021, il design originale era diverso

Forse oggi avremmo avuto tra le mani un telecomando Siri Remote per Apple TV un po’ più comodo da tenere in mano: forse non lo sapremo mai perché l’ultimo Apple TV Remote in vendita dall’anno scorso è esteticamente diverso dal progetto originario.

Lo si apprende da una serie di documenti presentati da Apple alla Federal Communications Commission (FCC) prima del lancio, le cui immagini mostrano qualcosa di diverso rispetto al prodotto finale. Sul retro infatti è presente una cavità ovale, poco profonda, che può essere interpretata come una sorta di poggia dito per migliorarne la presa.

Se questa fosse stata la forma definitiva del telecomando Siri Remote allora avremmo avuto un poggia dito proprio sopra il logo Apple, ma come dicevamo la versione finale, quella in commercio e acquistabile da chiunque, presenta un dorso liscio e senza alcun ritaglio o rientranza adibita a questa funzione.

I documenti sono stati avvistati da Michael Burkhardt, fondatore di Peroxaan Studios, società che sviluppa app per varie piattaforme, che con curiosità si chiede quali potrebbero essere stati i motivi che hanno poi spinto Apple ad abbandonare l’idea optando per una versione più lineare.

Guardando bene le immagini si nota che in realtà questa versione mai giunta in commercio presenta anche altre piccole differenze di design, come ad esempio una forma diversa per il sensore IR posto sulla parte superiore del telecomando e alcune lievi modifiche alle icone dei pulsanti.

Quali che siano le ragioni Apple TV Remote 2021, anche nel design attuale, rappresenta comunque un grande aggiornamento in quanto presenta netti miglioramenti rispetto alla versione precedente. Oltre al corpo in alluminio, più grande e maneggevole, monta un clickpad che riconosce i tocchi e i gesti, oltre a un pulsante di accensione dedicato e un tasto per Siri posizionato al lato.

Per un certo periodo alcuni sostenevano che Apple voleva aggiungere anche la funzione Trova il mio al telecomando, cosa che poi non è accaduta; se non altro è stata una decisione più chiara visto che neppure la documentazione della FCC ne fa menzione. Chissà, magari sarà per la prossima versione.