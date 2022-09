Prima beta di iOS 16.1 agli sviluppatori

Apple ha rilasciato – per il momento ai soli sviluppatori – la prima versione beta del futuro aggiornamento a iOS 16.1.

La beta 1 di iOS 16.1 arriva a solo un giorno di distanza dall’arrivo di iOS 16. Non è al momento dato sapere quali siano le novità integrate ma i primi update si concentreranno su bug e novità che sono state promesse per iOS 16 e non ancora attivate.

Come sempre, gli sviluppatori registrati possono scaricare il profilo di iOS 16 dall’Apple Developer Center e, dopo l’installazione del profilo, installare l’aggiornamento con il consueto meccanismo over-the-air.

Tra le novità non ancora integrate in iOS 16 e che sono in arrivo entro la fine dell’anno, c’è la Libreria foto condivisa di iCloud che consente di condividere con altre cinque persone una libreria foto separata, permettendo a ogni persona del gruppo di aggiungere, modificare ed eliminare foto, segnarle come preferite o aggiungere didascalie.

Altre novità che arriveranno entro fine anno con iOS 16 sono: l’app Freeform, aggiornamenti per il Game Center, la condividisione in modo sicuro delle chiavi memorizzate in Apple Wallet con persone fidate; sono previste migliorie per l’architettura dell’app Casa e il supporto per lo standard Matter.

