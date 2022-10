Livall MT1, il casco da bici e monopattino iper smart in offerta su Amazon a 90 euro

Livall MT1 è uno degli ultimi caschi smart del brand, dotato di luci dei freni, altoparlanti e sistema SOS. In più è in sconto nella taglia M, probabilmente le più utilizzata, e su Amazon si acquista a 91 euro, potendo anche pagare in 5 rate, direttamente a questo indirizzo.

MT1 è studiato per la massima sicurezza, in primis grazie al rilevamento delle cadute SOS. Il sensore di impatto integrato nel casco rileva le cadute e invia un messaggio SOS con i dati di posizione GPS in caso di emergenza. Il sistema è davvero semplice: un contatto della propria rubrica deve prima essere memorizzato nella Livall Riding App. L’SMS viene inviato al contatto memorizzato dopo che sono trascorsi 90 secondi dalla caduta. Questo spazio di tempo lascia abbastanza tempo per disattivare l’allarme nel caso in cui la caduta stessa non abbia avuto conseguenze per il ciclista.

Il caso fa sì che chi lo indossa risulti sempre ben visibile sulla strada, grazie alla luce intelligente sul retro con tre modalità: una luce di coda luminosa a LED, indicatori di direzione e una luce di arresto per il traffico stradale.

Non solo sicurezza. MT1 è anche un casco multimediale, grazie all’altoparlante integrato che consente sempre di ascoltare il proprio brano preferito durante la marcia. Questo sistema permette anche di poter beneficiare delle indicazioni di navigazione vocali tramite Google Maps o Komoot, di ridpondere alle telefonate in arrivo con la semplice pressione di un pulsante.

L’imbottitura interna è rimovibile e lavabile a 30°C e ha una zanzariera che protegge dagli ospiti indesiderati nel casco. La visiera sul davanti non è solo elegante, ma fornisce anche un’ombra perfetta nei giorni di sole.

Al momento si acquista in offerta su Amazon a 91 euro nella misura M ma è disponibile anche in misura L. Potete acquistarlo a questo indirizzo, anche con pagamento in 5 rate Amazon, senza busta paga.