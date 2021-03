Apple lavora al nuovo telecomando per Apple TV 2021

Le anticipazioni sul prossimo dispositivo TV di Apple circolano fin dallo scorso anno: ora nuovi indizi confermano che Apple sta effettivamente lavorando per realizzare un nuovo telecomando da abbinare ad Apple TV 2021.

L’ultimo aggiornamento risale al 2017 con Apple TV 4K e telecomando Siri Remote, indicato internamente con il codice B439. Questo modello è gradito da alcuni ma non piace a molti per impugnatura, controlli e per la presenza di una superficie in vetro che lo rende più fragile.

Secondo le anticipazioni Apple starebbe lavorando a un nuovo telecomando per Apple TV 2021 indicato internamente con il codice B519, come segnala 9to5Mac. Solitamente Cupertino impiega codici interni con numeri progressivi con lievi incrementi: il balzo da B439 a B519 rappresenta un altro indizio che potrebbe trattarsi di un importante revisione piuttosto che di un semplice aggiornamento del modello attuale.

Purtroppo nel momento in cui scriviamo non sono ancora emersi indizi sulle novità e le modifiche in arrivo, salvo l’indicazione che il nuovo telecomando integrerà la funzione per essere localizzato e ritrovato con l’app Find My, in Italia Dov’è.

Per chi non ama Siri Remote la speranza è che Apple riveda ergonomia e design dei comandi. Che qualcosa si stia muovendo su questo fronte è confermato anche dal fatto che nella beta di iOS 14.5 (qui tutte le novità e quello che c’è da sapere sul prossimo aggiornamento di iPhone) sono stati rimossi i riferimenti a Siri Remote, per impiegare a livello globale il nome Apple TV Remote.

Oltre al nuovo telecomando per Apple TV 2021 sono indicati un processore più recente e veloce, da Apple A12 o successivo, infine um maggiore focus sui videogiochi, tanto che Apple potrebbe presentare un suo joypad come accessorio opzionale, una ulteriore abbinata per sfruttare appieno l’abbonamento Apple Arcade.

