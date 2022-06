iOS 16 nasconde un nuovo Siri Remote per Apple TV

iOS 16 sembra aver svelato il nuovo telecomando Siri Remote per Apple TV. I riferimenti sono stati trovati nelle stringhe di codice del sistema operativo, che ricordiamo essere stato rilasciato già nella versione beta per sviluppatori.

Le prime due beta di iOS 16 includono stringhe per “SiriRemote4” e anche per “WirelessRemoteFirmware.4” che non corrispondono a nessun del telecomandi esistenti, secondo l’utente che si firma Aaronp613, un collaboratore di AppleDB, un database online di software e dispositivi Apple.

Aaron ha dichiarato che il telecomando Siri originale è identificato come “SiriRemote”, mentre una versione rivista di quel telecomando con un cerchio bianco attorno al pulsante “Menu” è “SiriRemote2” e il telecomando Siri rilasciato l’anno scorso è noto con il nome di “SiriRemote3”. Ciò porta alla possibilità che “SiriRemote4” sia un telecomando imminente per una nuova Apple TV in arrivo.

Nessun dettaglio aggiuntivo su “SiriRemote4” viene menzionato all’interno del codice, quindi al momento non si sa nulla del potenziale design o delle funzionalità del telecomando. Le risultanze del codice, inoltre, non garantiscono che Apple andrà avanti con il rilascio di un nuovo telecomando.

Il mese scorso, il noto analista Ming-Chi Kuo ha affermato che una nuova Apple TV sarebbe stata lanciata nella seconda metà del 2022 con una struttura dei costi migliorata, suggerendo un prezzo inferiore rispetto all’attuale Apple TV 4K, che parte da 219 euro in Italia. Kuo non ha fornito ulteriori dettagli, quindi non è chiaro se il nuovo Siri Remote potrebbe essere per una nuova Apple TV a basso costo, da rilasciare entro la fine dell’anno, ma è certamente una possibilità.

Ricordiamo che l’ultimo modello di Apple TV è stato rilasciato nell’aprile 2021 con un nuovo Siri Remote che presenta un design più pratico rispetto al telecomando precedente. Un nuovo aggiornamento di tvOS 16 per Apple TV è attualmente in fase beta e dovrebbe essere rilasciato intorno a settembre prossimo, al fianco di iOS 16, iPadOS 16 e watchOS 8.