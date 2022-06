Par condicio Apple, o quasi: tutti gli iPhone 14 con 6 GB di RAM

E’ questa l’ultima indiscrezione apparsa in rete: tutti e quattro i prossimi modelli di iPhone 14, attesi entro la fine dell’anno, saranno dotati di 6 GB di RAM. Le differenze tra i modelli andranno cercati altrove, a partire dal processore. Anche la RAM, però, non sarà proprio uguale.

TrendForce ha affermato che i modelli di iPhone 14 Pro saranno aggiornati a un tipo di RAM più veloce ed efficiente dal punto di vista energetico con benefici effetti sulla durata della batteria, noto come LPDDR5, mentre i modelli standard di iPhone 14 e iPhone 14 Max dovrebbero attenersi a LPDDR4X.

Se il rapporto dovesse rivelarsi corretto, la linea di iPhone 14 vedrebbe iPhone 14 con 6 GB (LPDDR4X), iPhone 14 Max con 6 GB (LPDDR4X), mentre iPhone 14 Pro e Pro Max avranno sì 6 GB di RAM, ma di tipo LPDDR5.

Il rapporto si allinea con le informazioni condivise nei giorni scorsi dall’analista di Apple Ming-Chi Kuo, che aveva in passato ipotizzato anche la presenza su tutti i modelli di iPhone 14 di 6 GB di RAM, con un aggiornamento per i modelli Pro a LPDDR5.

TrendForce suggerisce anche che i modelli di iPhone 14 Pro potrebbero iniziare direttamente con 256 GB di spazio di archiviazione, rispetto ai 128 GB dei modelli di iPhone 13 Pro, anche se il grafico diffuso dalla redazione si nasconde dietro un “TBD” (da definirsi) per le capacità di archiviazione, ragion per la quale sembrerebbe trattarsi di informazioni meno certe.

Come si diceva in precedenza, due caratteristiche che dovrebbero essere esclusive per i modelli di iPhone 14 Pro sono un obiettivo della fotocamera posteriore da 48 megapixel aggiornato e un chip A16. I modelli standard di iPhone 14 dovrebbero rimanere con un chip A15. Inoltre, quest’anno non è previsto alcun modello di iPhone 14 mini.

Tutto quello che sappiamo finora sulla prossima gamma iPhone 14 è in questo approfondimento di macitynet.