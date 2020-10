Come abbonarsi ad Apple One da iPhone o iPad

Come da previsioni, Apple One è arrivato. Il pacchetto che racchiude tutti gli abbonamenti Apple disponibili nel nostro paese si può acquistare a partire da questo momento, consentendo così anche ai clienti del Bel Paese di risparmiare rispetto all’acquisto di tutti gli abbonamenti presi singolarmente.

Ci si può abbonare ad Apple One già adesso, senza dover accendere il Mac o andarlo a cercare sul sito ufficiale: è infatti disponibile nel menu di iPhone e iPad, anche per chi non ha aggiornato all’ultima versione del sistema operativo. E si può fare in sette semplici passaggi.

Per prima cosa sbloccate il dispositivo, quindi aprite l’app Impostazioni, cliccate sulla primissima voce dell’elenco (quella che corrisponde al vostro profilo), quindi selezionate l’opzione Abbonamenti. Attendete qualche istante per dare il tempo ai server di Apple di analizzare i pacchetti disponibili per il vostro account: terminata l’attesa, sotto all’interruttore “Fatture dei rinnovi” comparirà il bottone Apple One.

A questo punto cliccatelo per accedere al pannello di selezione del pacchetto disponibile. Si può scegliere tra il piano Individuale e quello Famiglia, che offre 200 GB di spazio iCloud condiviso anziché 50 GB e, potendo essere utilizzato da tutti i membri della famiglia (per un massimo di sei persone), costa 19,95 euro al mese anziché 14,95 euro del piano mono-utente. Per entrambi, stando all’offerta disponibile nel momento in cui scriviamo, il primo mese è gratis.

Scelto il piano, basta cliccare sul pulsante sottostante per confermare l’acquisto.

Ricordiamo che al momento, in Italia, Apple One comprende gli abbonamenti per Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e lo spazio di archiviazione iCloud. Manca il pacchetto Premier, che invece trovano come terza opzione i clienti australiani, canadesi, statunitensi e del Regno Unito, in quanto soltanto qui per il momento è disponibile l’abbonamento per Apple News+ e, nel momento in cui sarà lanciato il servizio, anche quello per Apple Fitness+.

Per saperne di più su Apple One potete leggere il nostro articolo di riferimento.