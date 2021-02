Apple View è il visore Apple immaginato da un designer italiano

Per anni abbiamo sentito parlare di Apple Glass, ma sembra che ad arrivare prima sul mercato sarà un visore Apple per realtà virtuale e solo in misura minore per la realtà aumentata: con il suo progetto denominato Apple View, il designer italiano Antonio De Rosa, propone una serie di rendering che mostrano come potrebbe essere il design di questo dispositivo.

La base di partenza è la descrizione trapelata negli scorsi giorni, offerta da alcuni addetti ai lavori che avrebbero visto un prototipo del visore Apple nei laboratori di Cupertino. Si tratterebbe di un dispositivo più compatto e leggero rispetto ai visori in circolazione oggi, con una forma elegante curvata, per aderire meglio al viso dell’utente.

Il primo visore Apple è descritto come un dispositivo con specifiche hardware top, anche nel prezzo atteso, discusso all’interno di Apple di circa 3.000 dollari. Da qui è stato creato un disegno che ne offre la visione solo da un lato che riportiamo in questo articolo.

De Rosa è partito da tutti questi dati e dalla bozza per creare diversi rendering di Apple View, questo il nome ipotizzato per il visore Apple. Si tratta di immagini di qualità superiore che hanno il pregio di mostrare il dispositivo anche da angolazioni diverse. In questo articolo riportiamo alcuni dei rendering di Apple View: sul sito web del designer è disponibile per la galleria completa.

Oltre a due schermi con risoluzione 8K, le specifiche includerebbero anche un sensore LiDAR e almeno una dozzina di fotocamere, non solo per riprendere il mondo esterno e mostrarlo all’utente con immagini abbinate in computer grafica, ma anche per rilevare i gesti delle mani. Per il funzionamento Apple avrebbe già scelto un processore proprietario più potente dell’attuale Apple Silicon M1 impiegato sui primi Mac ARM.

Apple lavora da anni a un visore: quello mostrato nei rendering Apple View dovrebbe arrivare entro quest’anno o nel 2022, mentre per il più ambizioso progetto degli occhiali Apple Glass sembra dovremo aspettare almeno il 2023.

