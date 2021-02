Apple lavora con TSMC sugli schermi micro OLED per occhiali smart

Apple collabora con TSMC per sviluppare display micro OLED “ultra avanzati” in una struttura segreta a Taiwan: questi futuri display micro OLED verranno utilizzati nei “prossimi dispositivi di realtà aumentata“, più compatti e leggeri, quindi si presume per occhiali smart e non il visore più tradizionale indicato in arrivo da Cupertino forse già entro la fine di quest’anno o nel 2022.

Lo riferisce Nikkei, secondo cui i display micro OLED saranno costruiti direttamente su wafer chip piuttosto che su un substrato di vetro, il che si traduce in display molto più sottili, più piccoli e più efficienti dal punto di vista energetico. Questi display micro OLED più sottili sono ideali per dispositivi più compatti, come occhiali smart per la realtà aumentata, che da tempo dovrebbero essere nel mirino di Apple.

Ancora, si ritiene che lo sviluppo su display micro OLED sia nella fase di produzione di prova e che ci vorranno diversi anni prima che Apple e TSMC saranno pronti per la produzione su larga scala, il che si tradurrebbe in un possibile lancio non prima del 2023. I display attualmente in produzione dovrebbero avere, stando al rapporto, dimensioni inferiore a un pollice, ed è qui che sarà utile tutta l’esperienza di TSMC.

Apple collabora già con TSMC su tutti i chip della serie A utilizzati su iPhone e iPad e sui nuovi chip Apple Silicon M1 per la gamma di computer Mac.

I panel player sono bravi a rendere gli schermi sempre più grandi, ma quando si tratta di dispositivi sottili e leggeri come gli occhiali AR, è necessario uno schermo molto piccolo. Apple sta collaborando con TSMC per sviluppare la tecnologia perché l’esperienza del produttore di chip sta rendendo le cose super piccole e buone, mentre Apple sta anche sfruttando il know-how degli esperti di panel sulle tecnologie di visualizzazione

Oltre a lavorare su display micro OLED nelle fabbriche di Taiwan, Apple sta anche esplorando la tecnologia micro LED, con linee di produzione di prova in atto per entrambi i tipi di display. Un rapporto di giugno 2020 suggeriva che Apple avesse investito 330 milioni di dollari in una fabbrica taiwanese che sviluppa display micro LED per Apple Watch, iPad e MacBook insieme al fornitore Epistar.

MicroLED, una tecnologia separata dal micro OLED, utilizza componenti più piccoli di quelli utilizzati nell’illuminazione a LED tradizionale. Questi display non richiedono moduli di retroilluminazione, quindi possono essere più sottili, offrire un elevato contrasto di colore, ed essere utilizzati per realizzare schermi pieghevoli o curvi.

Secondo Nikkei, Apple ha diversi laboratori bianchi non contrassegnati nel Longtan Science Park a Taiwan, incentrati su nuove tecnologie di visualizzazione, con la posizione a pochi passi dall’impianto di confezionamento e test di chip di TSMC. Apple ha assunto veterani dal produttore di display AU Optoelectronics per lavorare su micro OLED e i dipendenti sono soggetti a rigidi accordi di non divulgazione che vietano loro “persino incontrare amici o conoscenti che lavorano nel settore tecnologico”.

Si dice che gli investimenti di Apple nel settore micro OLED e micro LED mirino a ridurre la sua dipendenza da Samsung Electronics in futuro. Samsung, attualmente, è il principale fornitore di Apple per i display OLED utilizzati nella linea iPhone.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Apple, realtà aumentata e realtà virtuale sono disponibili ai rispettivi collegamenti