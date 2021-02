Fitbit amplia le funzioni di salute e benessere gratis per i suoi utenti

Fitbit presenta numerosi aggiornamenti software dedicati a salute e benessere che rendono disponibili ancora più funzioni alla maggior parte degli utenti dei dispositivi indossabili del marchio. Le novità principali riguardano la Dashboard con le Metriche di benessere.

Anzitutto, la società sta estendendo a tutti gli utenti, in possesso di Versa 2, Inspire 2 e Charge 4, l’utilizzo gratuito della dashboard Metriche di benessere, per consultare l’andamento dei dati e trend dell’ultima settimana, come già possono fare i possessori di Sense e di Versa 3 dalla fine dello scorso anno.

Inoltre, a breve, tutti i membri del piano Fitbit Premium, potranno anche controllare la variazione dei propri dati dalla dashboard “Metriche di benessere”, con l’obiettivo di aiutarli a individuare ancora più facilmente le oscillazioni dei valori al di fuori del range abituale per ogni metrica. In questo modo, la nuova dashboard “Metriche di benessere” di Fitbit si prefigge lo scopo di aiutare gli utenti ad avere un controllo maggiore sulla loro salute e sul loro benessere.

Inoltre, questo mese per tutti gli utenti di Fitbit Charge 4 sarà disponibile un aggiornamento che permetterà di consultare gratuitamente dal polso i valori SpO2, così come di monitorare sia i valori di SpO2 sia la temperatura cutanea, sempre tramite la dashboard Metriche di benessere.

Ancora, il monitoraggio del glucosio nel sangue è a disposizione di tutti gli utenti negli Stati Uniti. È possibile iniziare a utilizzare la funzione navigando nella sezione Salute e Fitness della app Fitbit, che è accessibile tramite l’icona alla base dell’interfaccia. Si tratta di aggiornamenti importanti se si considera l’ultimo rapporto nazionale del CDC, che sostiene come circa 34,2 milioni di americani convivono con il diabete, mentre altri 88 milioni di adulti fanno i conti con il prediabete. Ora più che mai, spiega la società, c’è bisogno di strumenti che possano aiutare le persone ad affrontare la malattia.

Per questo, l’ultima funzionalità di Fitbit , un sistema per registrare i livelli giornalieri di glucosio nel sangue, sarà di particolare aiuto. Proprio come ha fatto quando ha introdotto il monitoraggio delle mestruazioni, Fitbit afferma che avere una visione olistica della propria salute, in cui puoi l’utente può vedere la maggior parte delle statistiche l’una accanto all’altra, aiuterà a vedere come dieta, esercizio fisico e sonno influenzano i livelli di glucosio nel sangue. L’azienda suggerisce che la relazione tra questi elementi potrà aiutare a fare scelte più informate.

Se volete saperne di più, a ottobre abbiamo pubblicato la recensione di Fitbit Sense, mentre della linea Versa la nostra redazione ha provato l’edizione precedente. Un accenno sulle funzioni principali di Sense e Versa 3 lo trovate nell’articolo sull’annuncio dei due indossabili, avvenuto a fine agosto.