Apple presenterà il visore di realtà mista entro alcuni mesi

Probabilmente dovremo aspettare ancora un po’, ma entro alcuni mesi Apple presenterà il suo primo visore di realtà mista, possibilmente in occasione di un keynote o un evento tradizionale, con pubblico presente.

Negli ultimi mesi le anticipazioni e i dettagli sul visore Apple sono aumentati sensibilmente, segno che qualcosa si sta davvero materializzando all’orizzonte dopo anni di attesa. Ancora una volta l’indicazione arriva da Mark Gurman, giornalista di Bloomberg che da sempre vanta ottimi agganci con i piani alti della multinazionale di Cupertino.

Gurman riferisce del visore Apple per realtà mista all’interno di una discussione sul possibile ritorno della conferenza sviluppatori WWDC e degli altri eventi e presentazioni Apple in formato tradizionale, con la presenza di manager, dipendenti, giornalisti e media, oltre che partner e sviluppatori nello Steve Jobs Theater in Apple Park a Cupertino.

Naturalmente, se e quando possibile, Apple vorrà tornare a organizzare i suo celebri Keynote ed eventi con presenza in persona. Questo soprattutto per il lancio di prodotti importanti, come lo è appunto il visore. Secondo Gurman si tratta del prodotto più importante introdotto da Apple fin dal 2015.

Occorre anche rilevare che il visore di realtà mista rappresenta l’ingresso di Cupertino in un nuovo settore, con nuova piattaforma, sistema operativo dedicato, strumenti di sviluppo e software. Come è avvenuto per iPhone, Apple Watch e più recentemente anche per i Mac con processore Apple Silicon, la multinazionale in questi casi presenta il dispositivo con diversi mesi di anticipo, per dare tempo ai programmatori di creare le app dedicate in grado di sfruttarne funzioni e potenziale.

Anche per questa ragione alcuni ritengono che Apple possa addirittura presentare il suo primo visore in occasione della WWDC21, in ogni caso Gurman sembra indicare una presentazione a distanza di diversi mesi. In entrambi i casi la disponibilità commerciale potrebbe avvenire nel 2022. Ricordiamo che questo visore è atteso come un dispositivo professionale con specifihe hardware elevate e un prezzo che potrebbe essere superiore ai 3.500 dollari: ne abbiamo parlato più in dettaglio qui.

