Apple vuole una console ibrida stile Switch, fioccano i dettagli

Non solo Apple starebbe lavorando a una versione premium del suo servizio di giochi in streaming, che per comodità viene indicato come Arcade+, ma sopratutto tornano le voci dei lavori in corso su una console ibrida stile Nintendo Switch, una macchina da gioco portatile con processore e prestazioni di livello paragonabile ad Apple M1 dotata fin dal lancio di un parco titoli di primo livello, già in sviluppo da anni.

Prima che gli appassionati di Apple e videogiochi si esaltino troppo, rileviamo che le indiscrezioni su una console Apple circolano da un paio di anni e finora purtroppo solo da una fonte incerta. Ora la stessa fonte fornisce una serie impressionante di dettagli finora inediti, ma perché il tutto risulti più attendibile servono conferme da altre fonti.

Ricordiamo che fin dal 2020 l’attendibile Mark Gurman di Bloomberg prevedeva una nuova Apple TV con controller dedicato e focus specifico sui viedeogiochi, un prodotto che non si è mai visto. Secondo le fonti di iDropNews non si tratta di una Apple TV ma di una console ibrida, alla Nintendo Switch, un dispositivo che Apple avrebbe già messo a disposizione di alcuni sviluppatori, tra cui Ubisoft, fin dal 2020 per preparare giochi tripla AAA, quindi in grado di competere con titoli come Mario o Zelda.

Per assicurare un parco titoli intriganti fin dal lancio Apple avrebbe investito 500 milioni di dollari per finanziare lo sviluppo di nuovi giochi collaborando con diversi sviluppatori esterni. In questa ottica sembra che Apple abbia valutato o stia ancora valutando di acquisire degli studi esterni indipendenti.

Ma i dettagli diventano ancora più interessanti quando si parla della presunta console Apple Switch. Viene descritta come un dispositivo di fascia premium, con angoli piatti e realizzata in allumino e vetro come iPhone, migliore rispetto alle altre console. Sembra funzioni con un sistema operativo separato e diverso da quello di iPhone e iPad, potrebbe addirittura essere lanciata con il nome iPod, il marchio è rinnovato fino al 2029.

Anche se ispirata alla Switch la console Apple non avrà nessun alloggiamento per cartucce di gioco, gli acquisti saranno solo e soltanto via App Store. Ma l’identikit prosegue: sarà con ricarica USB-C e proposta in colori accattivanti con un prezzo indicato compreso tra 249-399 dollari, quindi potrebbe diventare uno dei prodotti Apple più abbordabili a listino.

Segnalato anche uno schermo migliore di Switch OLED anche se il pannello non sfrutterà questa tecnologia. Si parla di Liquid Retina Display ma questo è un termine di marketing di Apple che non precisa la tecnologia impiegata. Sembra che Apple abbia anche provato una sua versione dei controller alla Joy-Con di Nintendo Switch, ma che più probabilmente sceglierà di integrarli direttamente nello chassis della console, quindi per una soluzione più simile a Valve Steam Deck.

Nel momento in cui scriviamo è impossibile stabilire l’attendibilità di questa anticipazione, anche se occorre ammettere che la quantità di dettagli forniti è tale da lasciar sospettare un piano complesso e completo per entrare in un nuovo mercato. Ora è consigliabile accogliere il tutto con molta cautela in attesa di conferme o smentite da fonti diverse.

L’immagine di apertura è di Jeremy Bezanger / Elijah Fox via Unsplash.