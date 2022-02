iMac Pro mini LED non arriva questa primavera

Apple lavora a nuovi iMac mini LED da 27” che potrebbero chiamarsi iMac Pro: l’arrivo finora indicato in primavera potrebbe slittare in estate oppure in autunno, un posticipo obbligato anche dal grande successo dei primi prodotti Apple con schermi mini LED, quindi iPad Pro 12,9” e anche i portatili MacBook Pro da 14” e 16” introdotti nel 2021.

Il problema per Apple è quello di ottenere forniture sufficienti di pannelli mini LED per soddisfare la domanda dei prodotti già a listino oltre che per la costruzione del nuovo iMac mini LED da 27”. L’indicazione è attendibile perché proviene da Ross Young, analista esperto di lungo corso nel mercato degli schermi in grado di attingere informazioni direttamente dai fornitori del colosso di Cupertino.

In precedenza sia Young che Mark Gurman di Bloomberg indicavano il possibile arrivo di iMac Pro mini LED in primavera, quindi nello stesso evento atteso per l’introduzione di Phone SE 5G 2022. Anche se Apple impiegherà meno zone mini LED in iMac 27” rispetto a quanto fatto in iPad Pro e MacBook Pro 2021, sembra che le spedizioni dei pannelli inizieranno nel mese di giugno.

Questo significa che l’annuncio della macchina non avverrà nel keynote di marzo o aprile, ma slitterà alla conferenza mondiale degli sviluppatori WWDC 2022 che tradizionalmente si svolge a giugno. In ogni caso occorre anche tener presente che Apple potrebbe posticipare iMac mini LED o iMac Pro, come secondo Gurman potrebbero chiamarsi, in estate o addirittura a settembre. L’arrivo in primavera era già stato escluso anche dal leaker che si firma Dylandkt.

Nello stesso post l’analista si chiede se si tratterà di schermi con tecnologia IGZO, che offre consumi inferiori e frequenze di aggiornamento minime fino a 24Hz, oppure la tecnologia precedente indicata con la sigla a-Si, silicio amorfo. Tenendo presente che sarà impiegata in macchine desktop, con requisiti meno stringenti sia per il refresh minimo che per il risparmio di energia, Ross Young punta a LCD non IGZO.

Per il keynote Apple di marzo o aprile quindi ora è lecito attendersi iPhone SE 5G 2022, nuovo iPad Air aggiornato e forse anche Mac mini con processori M1 Pro e M1 Max.