Apple annuncia progetti per equità razziale e giustizia in USA

Come promesso da Tim Cook nelle scorse ore, Apple annuncia oggi una serie di nuovi importanti progetti nell’ambito della sua iniziativa REJI (Racial Equity and Justice Initiative) da 100 milioni di dollari per contribuire a smantellare le barriere alle opportunità e combattere le ingiustizie affrontate dalle comunità di colore.

I progetti i includono il Propel Center, un centro di innovazione e apprendimento per i college e le università storicamente neri (HBCU), una Apple Developer Academy per supportare la programmazione e l’istruzione tecnologica per gli studenti di Detroit e il finanziamento di capitale di rischio per gli imprenditori di colore. Insieme, gli impegni REJI di Apple mirano a espandere le opportunità per le comunità di colore in tutti gli USA e ad aiutare a costruire la prossima generazione di leader.

«Siamo tutti responsabili dell’urgente lavoro di costruzione di un mondo più giusto e più equo e questi nuovi progetti inviano un chiaro segnale dell’impegno duraturo di Apple» dichiara Tim Cook. «Stiamo lanciando le ultime iniziative di REJI con partner in un’ampia gamma di settori e background – dagli studenti agli insegnanti, dagli sviluppatori agli imprenditori e dagli organizzatori di comunità ai sostenitori della giustizia – lavorando insieme per responsabilizzare le comunità che hanno sopportato troppo tempo. Siamo onorati di contribuire a realizzare questa visione e di abbinare le nostre parole e azioni ai valori di equità e inclusione che abbiamo sempre apprezzato in Apple».

Ricordiamo che a giugno del 2020 Apple ha annunciato il progetto REJI sulla scia delle proteste in tutto il mondo in seguito alle uccisioni di Breonna Taylor, George Floyd e innumerevoli altri. L’iniziativa si basa sul lavoro di Apple per promuovere l’equità razziale nell’istruzione, nell’economia e nel sistema di giustizia penale ed è guidata da Lisa Jackson, vicepresidente Apple per ambiente, politiche e iniziative sociali.

REJI completa gli sforzi interni di Apple per migliorare la diversità e l’inclusione a tutti i livelli dell’azienda. «Ogni individuo merita pari accesso alle opportunità indipendentemente dal colore della pelle o dal codice postale» dichiara Jackson. «Per troppo tempo, le comunità di colore hanno affrontato gravi ingiustizie e barriere istituzionali per perseguire il sogno americano, e siamo orgogliosi di prestare le nostre voci e risorse per costruire nuovi motori di opportunità che potenziano, ispirano e creano cambiamenti significativi».

Apple sta collaborando con Southern Company per supportare il lancio del Propel Center, un centro di innovazione e apprendimento. Il contributo di 25 milioni di dollari di Apple consentirà al Propel Center di supportare studenti e docenti HBCU attraverso una piattaforma virtuale, un campus fisico presso Atlanta University Center, nonché attivazioni all’interno del campus presso istituzioni partner. Il centro è progettato per supportare la prossima generazione di leader diversi, fornendo curricula innovativi, supporto tecnologico, opportunità di carriera e programmi di borse di studio.

Il Propel Center offrirà una vasta gamma di percorsi educativi, tra cui intelligenza artificiale e apprendimento automatico, tecnologie agricole, giustizia sociale, arti dell’intrattenimento, sviluppo di app, realtà aumentata, design e arti creative, preparazione alla carriera e imprenditorialità. Gli esperti di Apple aiuteranno a sviluppare programmi di studio e forniranno tutoraggio continuo e supporto per l’apprendimento, oltre a offrire opportunità di stage.

Entro la fine dell’anno, Apple aprirà una Apple Developer Academy a Detroit, la prima negli Stati Uniti. Detroit ha una vivace comunità di imprenditori e sviluppatori neri, con oltre 50.000 aziende di proprietà di neri, secondo i dati del censimento degli Stati Uniti. L’accademia è progettata per dare potere ai giovani imprenditori, creatori e programmatori neri, aiutandoli a coltivare le competenze necessarie per i lavori nell’economia delle app iOS in rapida crescita. Lanciati in collaborazione con la Michigan State University, i corsi della Apple Developer Academy saranno aperti a tutti gli studenti di Detroit, indipendentemente dal loro background accademico o se hanno precedenti esperienze di codifica.

Per combattere contro barriere all’accesso e ai finanziamenti affrontati dagli imprenditori di colore, Apple annuncia due nuovi investimenti nel capitale di rischio e nel settore bancario, entrambi progettati per fornire capitale alle imprese delle minoranze. Apple investirà 10 milioni di dollari con Harlem Capital – una società di venture capital in fase iniziale con sede a New York – per sostenere i suoi investimenti in 1.000 società con fondatori di colore nei prossimi 20 anni.

Oltre a fornire capitali agli imprenditori di colore, Harlem Capital presterà la sua esperienza anche agli sforzi di Apple per promuovere l’accesso alle opportunità economiche. L’azienda offrirà orientamento e tutoraggio agli studenti della Detroit Developer Academy e ai partecipanti all’Entrepreneur Camp di Apple per fondatori e sviluppatori neri. Apple sosterrà anche il programma di stage di Harlem Capital, incentrato sull’apertura delle porte per aspiranti donne e investitori di minoranza.

Apple investirà inoltre 25 milioni di dollari nel Clear Vision Impact Fund di Siebert Williams Shank, che fornisce capitale alle piccole e medie imprese, con un’enfasi sulle società delle minoranze. Il fondo mira a sostenere le aziende che operano o servono mercati sottoserviti e che promuovono iniziative di crescita inclusiva.

Tutte le immagini di questo articolo sono di Apple. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Apple, Finanza e Mercato sono disponibili ai rispettivi collegamenti.