Apple studia un iPad gigante e pieghevole

Pubblicità

I designer di Apple sono al lavoro su qualcosa di simile ad un iPad di grandi dimensioni, un dispositivo che si dispiega e che – da aperto – vanta dimensioni analoghe a quelle di due iPad Pro fianco a fianco.

A riferirlo è il solito Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On”, spiegando che Cupertino sta affinando il prodotto da un paio di anni e che l’idea è di portarlo sul mercato entro il 2028.

L’obiettivo della Mela con questo dispositivo portatile è evitare la palese visione della sezione di centrale (la cerniera) che altri pieghevoli evidenziando quando sono in posizione aperta. Gurman riferisce di prototipi già testati dall’industrial design group di Apple, dispositivi con piegatura quasi del tutto invisibile. È difficile dirà se Cupertino riuscirà nel suo intento. Samsung Electronics, che ha già presentato cinque anni addietro il suo primo telefono pieghevole, non è mai riuscita a eliminare del tutto la visione della cerniera.

L’iPad più grande che Apple vende attualmente è l’iPad Pro con display da 13″; la Casa di Cupertino sa che gli utenti – gamer, sviluppatori o semplicemente le persone che guardano film – vogliono schermi il più possibile grandi, e l’unico modo sensato per creare i un dispositivo mobile con un display di grandi dimensioni (da circa 20″ o simile) è offrire un dispositivo pieghevole, altrimenti sarebbe difficile da trasportare in una borsa o in uno zaino.

Apple non è la prima a testare concept di questo tipo. Microsoft ha in passato creato prototipi di dispositivi simili, con il Courier e il Neo, tentativi in seguito abbandonati, concludendo che gli utenti non avrebbero gradito il doppio schermo.

Anche Lenovo ha fatto dei tentativi con lo Yoga Book 9i, dispositivo venduto a meno di 2000$ con due schermi OLED da 13,3″ che funzionano fianco a fianco. L’obiettivo di Apple è a quanto pare diverso: vuole uno schermo che sembri unico, un display senza interruzioni e cerniere.

Non è chiaro quale dovrebbe essere il sistema operativo che girerà su questo – presunto – futuro dispositivo Apple, tenendo conto di peculiarità che dovrebbero essere prese a prestito da macOS, altre da iPadOS. Per il 2028, secondo Gurman iPadOS potrebbe essere avanzato al punto da consentire anche l’esecuzione di applicazioni Mac, magari in abbinamento all’Apple Pencil come sostituta del mouse.

Per il momento Apple sembra interessata a dispositivi pieghevoli con display di grandi dimensioni e top di gamma ma non è da escludere che qualcosa bolli in pentola anche per quanto riguarda iPhone: è l’unica grande azienda che produce smartphone a non offrire telefoni pieghevoli; a detta di Gurman, se arriverà un iPhone pieghevole, se ne parlerà non prima del 2026. Intanto c’è chi spera nell’arrivo di iPhone pieghevoli, utili per salvare questo mercato dal torpore.