Apple accelera su MacBook 20 pollici pieghevole, poi iPhone

Le vendite di iPhone rallentano, per Vision Pro serve più tempo, il progetto Apple Car è stato chiuso: forse anche per smuovere le acque in un periodo di transizione sembra che Apple stia accelerando i progetti sui dispositivi pieghevoli: un MacBook da circa 20 pollici a cui seguirà iPhone pieghevole.

Dopo che in passato sono andate bruciate le anticipazioni che puntavano al 2024, Samsung inclusa, le ultime più attendibili indicano che il primo dispositivo pieghevole di Apple non è previsto prima del 2026 e secondo altri addirittura nel 2027.

Ora invece secondo l’ultimo report dell’analista Jeff Pu di Haitong International Securities, segnalato da 9to5Mac, il MacBook pieghevole con schermo di 20,3 pollici potrebbe entrare in produzione già alla fine del 2025, mentre iPhone pieghevole dovrebbe entrare in produzione l’anno seguente, verso la fine del 2026.

Disegno di un vecchio brevetto di Apple

Per lo smartphone vengono indicate due diagonali: 7,9 pollici oppure 8,3 pollici.Vale la pena osservare che per la prima volta ben quattro tra le fonti ritenute più affidabili nel prevedere piani e prodotti Apple concordano sui dispositivi pieghevoli in arrivo da Cupertino. Invece come accennato risultano sostanzialmente diverse le tempistiche indicate.

Che Apple stia lavorando da anni non solo a un iPhone pieghevole, ma anche a un MacBook pieghevole, o dispositivi dual screen, è già stato confermato da Mark Gurman di Bloomberg. Ma anche Ming Chi Kuo concorda sul MacBook pieghevole da 20,3” ma in precedenza aveva indicato il 2027 come anno di arrivo.

Di questo parere infine anche l’esperto di display Ross Young per un pieghevole Apple, un dispositivo ibrido che nell’ultimo suo report era anche qui indicato non prima del 2026 o 2027.

Occorre rilevare che negli ultimi anni i report di Jeff Pu hanno anticipato correttamente diverse caratteristiche di iPhone e di altre novità Apple lanciate successivamente. Se davvero Apple ha accelerato i lavori su MacBook pieghevole e iPhone pieghevole, è praticamente certo che anche altri analisti e fonti attendibili rivedano presto le tempistiche previste.

Immagine di apertura Concept di laptop Mac – courtesy Astro HQ. Le prossime novità Apple sono attese nell’evento Let Loose del 7 maggio per iPad Pro e iPad Air, nuova Apple Pencil e accessori.