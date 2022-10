Spremiagrumi portatile con borraccia incorporata a 14,40 euro

Al momento potete comprare un curioso prodotto – dal punto di vista tecnologico – in offerta a 14,40 euro: si tratta di una sorta di borraccia con frullatore incorporato che funziona a batteria e che perciò può essere utilizzato perfino in campeggio, in viaggio o dove è comunque difficile reperire una presa elettrica ove collegare il classico frullatore.

L’idea è quella di permettere a chiunque di realizzare in frullato ovunque: in fin dei conti basta averlo in borsa insieme ad un coltellino multiuso per pulire la frutta e sarà possibile crearsi un sano frullato di frutta in pochi minuti.

Il serbatoio ha una capacità di 400 ml, quindi è sufficiente sia per un frullato rigenerante dopo la palestra che per uno spuntino di frutta al volo per tutta la famiglia. E una volta frullato il tutto, basta capovolgerlo, avvitare il tappo e diventa una pratica borraccia per gustarsi facilmente il contenuto.

Rispetto al modello precedente, che aveva una capacità inferiore (300 ml) è anche più potente: la batteria è stata incrementata a 1.300 mAh e il motore impiegato viaggia a 30.000 RPM, riuscendo – grazie anche alle 6 lame in dotazione – a frullare e tritare di tutto, persino il ghiaccio, risultando quindi una buona soluzione anche per fresche bevande estive.

L’ingombro della borraccia è di 13 centimetri in altezza e 6,7 per il diametro del tappo; con il motore incorporato invece saliamo a 19,5 cm per l’altezza e 8,2 cm per il diametro della base. Quest’ultima, anche per la particolare forma, offre una buona stabilità e può quindi essere usato anche in casa, con il cavetto collegato, come robot da cucina.

Quale che sia la destinazione, come dicevamo al momento è in offerta: invece di 26,18 euro si risparmia il 45%, pagandolo 14,40 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.