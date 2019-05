Apple Watch imbattibile, ogni 3 smart watch venduti uno è di Apple

I risultati finanziari di Apple indicano una forte crescita nella categoria Indossabili, Casa e Accessori, ora arriva una delle prime conferme indipendenti: Apple Watch è imbattibile anche nei dati rilevati da Counterpoint Research. Il predominio è tale che ogni 3 smart watch venduti nel mondo, uno è un indomabile di Cupertino.

Non solo a livello di spedizioni totali Apple Watch domina il mercato e aumenta la propria distanza da Samsung e tutti gli altri marchi concorrenti, ma le spedizioni aumentano in modo significativo. Sempre secondo la società di ricerche con un balzo del +49% nel primo trimestre 2019 rispetto allo stesso periodo del 2018.

Naturalmente si tratta di stime: Counterpoint non fornisce numeri in termini di unità ma percentuali di mercato, mentre da parte sua Apple non ha mai comunicato i numeri ufficiali di vendita, informazioni non più svelate nemmeno per iPhone, iPad e Mac.

Tornando alle percentuali di mercato il dominio di Apple Watch sembra imbattibile con una quota del 35,8% in aumento rispetto al 35,5% del 2018. Per trovare Samsung al secondo posto occorre scendere all’11,1% di mercato, comunque in decisa crescita rispetto al 7,2% del 2018.

Non a sorpresa il report rileva che la funzione più apprezzata di Apple Watch 4 è quella per il rilevamento del battito cardiaco e la funzione ECG, introdotta prima in USA e più recentemente anche in 19 paesi europei, Italia inclusa. Qui la nostra video guida su come usare la funzione ECG di Apple Watch.