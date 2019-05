Il logo della Mela morsicata è ancora al centro di una battaglia legale di Apple: Cupertino si è opposta al logo di una nuova pista ciclabile tedesca, “Apfelroute”, nella regione di Bonn Rhein-Voreifel, perchè troppo somigliante alla mela morsicata made in California.

Il logo per “Apfelroute” – Apple Route” è stato registrato presso l’Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi nel 2018 ed è già in uso per il marketing turistico nella regione Rhein-Voreifel. Gli avvocati di Apple non solo hanno presentato un ricorso all’ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi, ma hanno inviato anche lettere di invito a modificare il loro all’ente del Turismo della Regione Rhein-Voreifel.

Le somiglianze dei due loghi, secondo Apple, sarebbero intollerabili. Le obiezioni relative al logo di Apfelroute ruotano attorno alla foglia verde e al lato “morso”. “Apfelroute è un prodotto completamente diverso da quello di Apple ed è incredibile che una grande azienda ci stia attaccando”, ha dichiarato l’amministratore delegato dell’ente per il Turismo della Regione Rhein-Voreifel, Eva Konrath.

Subito dopo aver ricevuto le prima email da parte di Apple, i dipendenti dell’ente per il Turismo sono rimasti increduli – come riportato dal quotidiano regionale General-Anzeiger e da altri periodici locali – molti credevano fosse uno scherzo. Presto però incredulità e sorpresa si sono trasformati in preoccupazione, per le conseguenze che un’azione legale di Apple potrebbe portare alla loro Apfelroute.

Non è la prima volta che Apple agisce con una certa aggressività per far rispettare i propri marchi. Un’altra controversia relativa ai loghi è arrivata all’inizio del 2019, quando Apple si è opposta al logo del Norway’s Progress Party (Fremskrittspartiet), nonostante vistose differenze rispetto al logo di Cupertino.

L’apertura di Apfelroute è in programma per il 19 maggio. Il logo di Apfelroute è presente su qualsiasi cosa: dai cartelli che offrono indicazioni ai ciclisti, alle uniformi dei volontari, dai volantini alle rastrelliere delle biciclette, sarebbe davvero costoso cambiare improvvisamente rotta”, ha dichiarato Thomas Baumann, dell’ente del Turismo della Regione Rhein-Voreifel.