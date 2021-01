Apple Watch, in un brevetto la batteria come “motore” per il feedback aptico

Apple sta studiando la possibilità di usare la batteria per fornire feedback aptico, la possibilità di interagire con i dispositivi tecnologici offrendo una sensazione di controllo tattile.

A Cupertino studiano nuovi modi per rendere gli Apple Watch più sottili e l’ultima novità individuata scandagliando centinaia di brevetti che la Mela deposita ogni anno, è la possibilità di rimuovere il Taptic engine (il meccanismo che fornisce la sensazione di controllo tattile). Lo spazio occupato dal Tatpic engine potrebbe essere eliminato: a Cupertino stanno studiando la possibilità di usare al posto di questo componente, la batteria.

In un brevetto denominato “Portable Electronic Device Having a Haptic Device with a Moving Battery Element” si fa espressamente riferimento a questa possibilità, spostando in qualche modo la batteria “per fornire un impulso tattilmente percettibile o vibrazioni lungo una superficie esterna del dispositivo”.

Il brevetto evidenzia l’uso di “una batteria accoppiata elettricamente al display e un insieme di bobine”, configurate “per indurre un movimento oscillatorio dell’elemento batteria parallelo al display e produrre l’output aptico”.

Oltre che per recuperare spazio e rendere l’Apple Watch più sottile, Apple potrebbe volere rimuovere il Taptic engine anche per altri motivi, compresa l’integrazione di una batteria un po’ più grande.

Il brevetto (altri dettagli sul sito di Appleinsider) propone soluzioni che sembrano un giusto equilibrio tra dimensione dei componenti e funzionalità. Nei credit sono citati sei inventori, incluso Erik G. de Jong, in precedenza citato un diverso brevetto che consentirebbe di nascondere una batteria nel cinturino.

Come sempre quando si parla di brevetti di Cupertino, non è dato sapere se questo brevetto rimarrà solo un’idea o se invece Apple deciderà di trasformarlo in un prodotto reale. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.