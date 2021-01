Vendite iPad, Apple registra la migliore prestazione dal 2014

Il quarto trimestre 2020 di Apple si è chiuso in bellezza anche per quanto riguarda gli iPad. Oltre ai ricavi record da oltre 100 miliardi di dollari, secondo una ricerca condotta da Canalys la società di Cupertino avrebbe infatti registrato la miglior prestazione dal 2014 in fatto di vendite di iPad, guadagnandosi la seconda posizione nella classifica delle aziende che hanno venduto più PC e tablet in tutto il mondo durante il quarto trimestre 2020.

In numeri, si ritiene che in questo periodo Apple possa aver venduto intorno ai 26,4 milioni di Mac e iPad, mentre nell’intero 2020 il totale delle vendite ammonterebbe a 81,4 milioni di unità. Di questi 26,4 milioni gli iPad sarebbero 19,2 milioni, con una crescita del 40% rispetto a quanto registrato nello stesso periodo dell’anno precedente. Ciò è accaduto per un fatto noto: la pandemia di coronavirus ha costretto miliardi di persone a restare chiuse in casa, anche per lavoro e scuola, mentre le aziende si sono dovute attrezzare per garantire continuità al proprio lavoro con lo smart working.

A beneficiare di questa triste situazione di emergenza è stato tutto il mercato: anche i Chromebook ad esempio hanno registrato vendite record, con 11,2 milioni di unità spedite nel Q4 2020 e 30,6 milioni in tutto l’anno da poco concluso. Nella classifica di cui sopra, che combina appunto le vendite di PC e tablet, ovvero i due dispositivi scelti per poter lavorare e studiare da casa, al primo posto c’è Lenovo, che ha catturato un quinto dell’intero mercato: per Apple la fetta della torta è poco più piccola (18%).

Secondo gli analisti, visto anche il protrarsi della situazione pandemica, i tablet continueranno ad essere un elemento centrale per aziende come Apple e Samsung, che di fatti – dicono – starebbero dando la priorità alla propria linea di prodotti. I motivi sono sempre gli stessi: la versatilità rispetto a un PC, così come il fattore di forma e la fascia di prezzo in cui si posizionano, ma anche le ampie possibilità dal punto di vista della connettività, rende i tablet una scelta ideale in diversi contesti, dalla didattica a distanza alla fruizione di contenuti per l’intrattenimento, fino alle applicazioni per la produttività per chi deve continuare a lavorare da casa.

Concludiamo ricordando che i numeri sopra riportati sono stime degli analisti, questo perché Apple da anni, per sua scelta strategica, non condivide più i numeri esatti delle vendite unitarie, ma solo i ricavi complessivi. Tutti i dettagli sui risultati fiscali Apple del Q4 2020, da cui spiccano gli 111,44 miliardi di dollari di entrate e profitti per 28,76 miliardi di dollari – di cui 8,44 miliardi di entrate per quanto riguarda iPad e 8,68 miliardi di dollari dalle vendite dei Mac – sono raccolti in questo nostro articolo.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Apple, Finanza e Mercato sono disponibili ai rispettivi collegamenti.