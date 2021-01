Apple Watch può sbagliare altitudine in condizioni meteo insolite

Apple Watch 6 e Apple Watch SE (qui l’articolo di macitynet su quale scegliere) possono dare letture di altitudine errate in condizioni climatiche particolari. Ecco perché e cosa succede. Stando a quanto notato da iphone-ticker.de, gli ultimi due smartawatch di Apple, che dispongono di un altimetro sempre attivo di nuova generazione per fornire informazioni sull’altitudine in tempo reale, potrebbero avere qualche défaillance.

Apple afferma che il suo altimetro aggiornato fa riferimento alle informazioni GPS e ai dati provenienti dalle reti Wi-Fi vicine per rilevare anche i più piccoli cambiamenti di elevazione sopra il livello del suolo, con sensibilità prossima ai 30 centimetri. Tuttavia, un gran numero di utenti di Apple Watch in Germania ha ricevuto letture dell’altitudine totalmente errate. Molti utenti hanno riferito un’altitudine errata, tra i 200 e i 300 metri in più rispetto al dato reale. Ciò nonostante il fatto che i dispositivi interessati avessero funzionato correttamente in passato.

Gli utenti sui forum di supporto ufficiali tedeschi hanno scoperto che un periodo di bassa pressione dell’aria interferiva con l’altimetro di Apple Watch, facendo sì che restituisse letture totalmente errate. Sebbene sia normale che le variazioni della pressione atmosferica influiscano sugli altimetri barometrici, il problema viene solitamente risolto mediante ricalibrazioni. Tuttavia, Apple non consente agli utenti di effettuare manualmente la ricalibrazione dell’altimetro e non si sa con quale frequenza Apple Watch si ricalibra automaticamente.

Gli utenti interessati dovrebbero comunque ricevere informazioni corrette durante il monitoraggio di un allenamento, come un’escursione, poiché Apple Watch registra l’altitudine rispetto al punto di partenza. Tuttavia, non è chiaro il motivo per cui alcuni Apple Watch non utilizzino le informazioni GPS per collegare le misurazioni barometriche alla posizione. Ciò consentirebbe all’indossabile di identificare quando ci sono fronti meteorologici che influiscono in modo significativo sulla pressione dell’aria, e quindi richiedere la ricalibrazione dell’altimetro.

Alcuni utenti in Germania riferiscono di ricevere ancora letture sproporzionatamente errate, mentre altri hanno scoperto che l’unico modo per effettuare la ricalibrazione dell’altimetro era ripristinare le impostazioni di fabbrica del proprio Apple Watch e iPhone, sistema non certamente preferibile. Si attendono contromosse da parte di Apple.

In questo articolo di macitynet trovate i consigli su quale Apple Watch scegliere tra Apple Watch Serie 6 contro Apple Watch SE e Apple Watch 5. Tutti gli articoli dedicati all’indossabile di Apple sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.