Apple Watch può rilevare gli effetti Covid a lungo termine

Secondo alcuni studi condotti all’inizio di quest’anno, dispositivi come Apple Watch sarebbero effettivamente in grado di rilevare il COVID-19 nell’utente addirittura prima di eseguire il test con tamponi. Anche se probabilmente questo non sostituirà gli attuali test RTK/PCR COVID-19, potrebbe comunque essere utile per far iniziare eventuali trattamenti e l’isolamento prima per prevenire la diffusione: adesso, nuovi studi rivelano come gli stessi indossabili possono rilevare gli effetti del virus a lungo termine.

Secondo un nuovo studio riportato dal New York Times, è stato scoperto che dispositivi come Apple Watch, Fitbit e altri simili potrebbero essere utilizzati anche per rilevare gli effetti di COVID-19 a lungo termine. Lo studio, pubblicato su JAMA Network Open, è stato condotto dal 25 marzo 2020 al 24 gennaio 2021 da ricercatori dello Scripps Research Translational Institute in California.

Dal momento che è stato confermato che coloro che hanno partecipato allo studio erano affetti da COVID-19, lo stesso non riguardava l’individuazione della malattia tramite Apple Watch e altri indossabili, piuttosto era indirizzato a scoprire che tipo di effetti a lungo termine potrebbero verificarsi, e che i medici potrebbero ancora non conoscere.

Sulla base di questo hanno scoperto che coloro che erano stati infettati hanno visto inizialmente diminuire la frequenza cardiaca, ma in seguito il battito è salito a livelli elevati, occorrendo circa 79 giorni prima che tornassero ai normali livelli di riposo. Questo quanto riferito dalla dott.ssa Jennifer Radin, epidemiologa di Scripps:

vogliamo fare un lavoro migliore nella raccolta dei sintomi a lungo termine in modo da poter confrontare i cambiamenti fisiologici che stiamo vedendo con i sintomi che i partecipanti stanno effettivamente sopportando. Quindi questo è davvero uno studio preliminare che apre molti altri studi

