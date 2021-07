Apple TV e ITV rovinano la semifinale degli europei di calcio

Lo streaming della semifinale di calcio di Euro 2020 relativo alla partita Inghilterra Danimarca, uno degli eventi sportivi più visti in Regno Unito negli ultimi tempi, è stato ostacolato da problemi tecnici dell’app ITV per gli utenti di Apple TV.

I problemi tecnici, segnalati per la prima volta da iMore, hanno interessato gli spettatori che utilizzavano l’app ITV Hub per Apple TV. Secondo ITV, la partita è stata vista da ben 27,6 milioni di persone, rendendolo uno dei momenti più seguiti nel Regno Unito dalle Olimpiadi di Londra del 2012.

Parti della seconda metà della partita tra Inghilterra e Danimarca, inclusa quella più importante, sono risultati inguardabili su ‌Apple TV‌, a causa di un problema che ha ripetutamente cacciato fuori gli spettatori dal flusso streaming. Dopo aver tentato di riconnettersi, l’app ITV ha riprodotto una serie di annunci pubblicitari, per poi espellere nuovamente gli spettatori.

Da considerare che ITV era l’unico modo per gli spettatori del Regno Unito di guardare il match, il che probabilmente ha comportato un numero insolitamente elevato di persone che cercavano di agganciarsi allo streaming tramite ITV Hub su Apple TV. Tuttavia, lo streaming da ITV Hub su altri dispositivi non sembrava essere interessato dal problema. ITV si è scusata con gli spettatori per l’esperienza.

La storica finale di Euro 2020 tra Inghilterra e Italia sarà trasmessa in streaming tramite BBC iPlayer e ITV Hub nel Regno Unito domenica prossima, il che dovrebbe ridurre il carico sullo streaming e almeno fornire agli spettatori un’alternativa nel caso in cui una delle sorgenti dovesse risultare problematica. I fan inglesi avranno comunque avuto motivo di festeggiare ieri, nonostante di visione con ITV Hub.

Per tutti gli articoli relativi ad Apple TV il link da seguire è direttamente questo. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+.