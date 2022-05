Apple Watch Series 7 avrebbe dovuto misurare la temperatura corporea

Dall’Apple Watch Series 7, la Mela ha eliminato la funzionalità che permetteva di misurare la temperatura corporea ma questa dovrebbe essere implementata nell’Apple Watch Series 8. A riferirlo è l’analista Ming-Chi Kuo in una serie di tweet per gli investitori e riportata dal sito Macrumors.

Secondo il generalmente ben informato analista, con Apple Watch Series 7 la Mela aveva intenzione di offrire una funzionalità che avrebbe permesso di misurare la temperatura corporea, ma l’idea è stata successivamente abbandonata perché l’algoritmo che era stato ideato non si sarebbe rivelato adatto a soddisfare i requisiti minimi nella fase di convalida ingegneristica (EVT), in altre parole durante la creazione dei primi prototipi prima dell’effettiva realizzazione in serie.

A detta dell’analista questa funzionalità non è stata ad ogni modo abbandonata e dovrebbe arrivare con l’Apple Watch Series 8‌, sempre ammesso che Apple riesca a superare alcune problematiche. L’inconveniente più importante riguarda il fatto che la temperatura cutanea varia velocemente in base all’ambiente in cui si trova l’utente e poiché uno smartwatch non può sfruttare hardware dedicato, si fa affidamento ad algoritmi che non sempre (almeno finora) si sono rivelati precisi. A detta di Kuo, anche Samsung ha riscontrato un problema simile, riferendo ancora che anche il futuro Samsung Galaxy Watch 5 potrebbe offre un simile funzionalità.

A questo indirizzo la nostra recensione dell’Apple Watch Series 7.