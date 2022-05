PowerCore Magnetic, batteria Magsafe tre volte più potente di quella Apple oggi a solo 49,99€

Funziona come supporto grazie ad cavalletto integrato

Misura appena 12,5 mm di spessore è quindi possibile tenerla agganciata mentre si usa il telefono

Ha una capacità di 5000 mAh a 43Wh, più di tre volte quella del Magsafe Battery Pack (1480 mAh e 11.13 Wh)

Si carica con USB-C (cavo incluso) semplificando il processo di ripristino della batteria

Rispetto alla batteria Apple non ha la stessa integrazione con il sistema iOS e non permette la carica dell’ione mentre si ricarica la batteria ma si tratta di problematiche minori rispetto al vantaggio che offre. L’unico reale limite potrebbe essere la velocità di ricarica di iPhone; Apple come per altri dispositivi Magsafe sulla batteria ha abilitato il trasferimento a 7,5W. Via Firmware (essenzialmente per ragioni di concorrenza) non permette di raggiungere queste prestazioni a nessun concorrente quindi neppure alla batteria magnetica PowerCore Magnetic MagGo

Su Amazon la Anker PowerCore Magnetic costa 49,99 euro grazie ad un coupon che potete cliccare sotto il prezzo.

Si compra da qui