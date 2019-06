Apple Watch Smart Loop Pride Edition: i tavoli negli Apple Store sono marchiati arcobaleno

Dal cinturino, al quadrante di Apple Watch, fino ai tavoli marchiati mela morsicata arcobaleno: nel mese in cui si celebra l’orgoglio Lgbt, Apple ha preparato – oltre al quadrante arcobaleno per Apple Watch e al cinturino dedicati annunciati durante la WWDC 2019 – dei tavoli speciali negli Apple Store, in cui la Mela morsicata si presenta colorata come il simbolo più usato e noto del movimento gay.

Negli scorsi anni, Apple aveva predisposto, in alcuni negozi selezionati, fondali nuovi per i tavoli, con logo arcobaleno e banda Pride. Quest’anno i tavoli saranno rinnovati completamente e arriveranno negli Store in tutto il mondo, con un nuovo design, pronti ad ospitare Apple Watch con il cinturino Sport Loop Pride Edition.

Ora che il cinturino Apple Watch Sport Loop Pride Edition è disponibile per il ritiro in negozio, Apple ha aggiornato i banchi espositivi di Apple Watch, con gli orologi con il cinturino arcobaleno. Su entrambi i lati del banco è stato collocato un logo Apple (come si nota nelle foto dei tavoli espositivi fornite a 9to5Mac da Saif Aslam), caratterizzato da un bordo arcobaleno.

Già disponibile per gli utenti Apple Watch, con l’aggiornamento a watchOS 5.2.1, il quadrante Pride: è disponibile nelle varianti “2018” (quello introdotto lo scorso anno) e “2019”, con strisce arcobaleno che si muovono quando si tocca il display. La versione 2019 del quadrante “Pride” ha uno sfondo nero, con elementi ondeggianti, un look che sembra ideato in particolare per il display più grande dell’Apple Watch Series 4. Sono disponibili anche variazioni con lancette analogiche e stile “circolare” o “a tutto schermo”.

I cinturini di Apple Watch Sport Loop Pride Edition si possono acquistare a 59 euro su Apple Store.