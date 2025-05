Apple Watch Ultra 3, tutto quello che sappiamo su design, novità salute e uscita

Non c’è alcun dubbio che Apple Watch Ultra 3 sia un prodotto molto atteso. A distanza di quasi tre anni dal suo debutto, lo smart watch rugged è infatti diventato il dispositivo da polso più iconico e desiderato nel mondo Apple (e non solo) superando in attese e aspettative sia (ovviamente) l’Apple Watch SE che l’Apple Watch (quest’anno previsto alla versione 11).

Le novità di Apple Watch Ultra 3

Le voci sul nuovo Apple Watch Ultra 3 si stanno intensificando perché si avvicina la data del lancio di questo modello, rinnovato in maniera significativa.

Che sia questo l’anno giusto lo si deduce dalla storia di Apple Watch. Venne lanciato nel 2022. Poi subito dopo a fine 2023 fu ammodernato con un nuovo display e un nuovo processore. Ma nel corso della parte finale e in questo scorcio del 2025 è rimasto invariato; in autunno quando è stato presentato Apple Watch 10, c’è stata con la sola introduzione di un modello in titanio nero.

In nessuno dei due casi, tantomeno per l’edizione 2024, si può parlare di un vero aggiornamento. Di qui l’aspettativa di un upgrade importante per il 2025.

Design in continuità

Cominciamo a dire che quando si parla di rinnovo novità non parliamo di un redesign. Del resto Apple Watch è rimasto sostanzialmente lo stesso per dieci anni (anzi per 11 se consideriamo che anche nel 2025 non cambierà) e quindi anche Apple Watch Ultra 3 sarà sostanzialmente identico, incluse le colorazioni (titanio naturale e nero). Fino ad oggi nessun rumor credibile suggerisce nuovi colori​.

Anche il telaio rugged con bordi rialzati a protezione del vetro in zaffiro rimarrà un punto fermo del design Ultra. Una piccola differenza costruttiva potrebbe avvenire sul retro della cassa.

L’Ultra attuale ha un fondello in ceramica e cristallo di zaffiro, ma Apple Watch Series 10 ha introdotto un retro in metallo con bobina di ricarica più grande e antenne integrate​ che migliora la ricezione cellulare e consente una ricarica più rapida. Ma di questo parliamo dopo.

Display, no microLED ma miglioramenti

Da anni si paventa lo scenario di una Apple pronta a portare la tecnologia microLED su Apple Watch, e l’Ultra sarebbe il candidato perfetto. Un display microLED offrirebbe Luminosità superiore, colori più vividi e naturali e consumi più bassi

Ma si è saputo che Apple ha posticipato (se non cancellato) quel progetto dunque l’Ultra 3 continuerà ad usare pannelli OLED limitandosi, forse, a qualche miglioramento tecnologico. Ad esempio, potrebbe adottare i nuovi pannelli quei LTPO OLED di terza generazione introdotti con Apple Watch Series 10​.

Questi display consentono una modalità always-on più efficiente e fluida (Series 10 può mostrare la lancetta dei secondi in tempo reale anche a schermo sempre acceso) e una luminosità migliorata anche angolando il polso.

Possibile che Ultra 3 superi la luminosità di 3000 nits dell’Ultra 2, offrendo maggior leggibilità anche sotto il sole a picco.

Nuovo processore S11

Passando alle novità hardware nell’Ultra 3 ci sarà certamente un chip aggiornato.

L’Ultra 2 del 2023 monta l’ S9, ma già nel 2024 con la Series 10 Apple ha introdotto un SoC S10, non tanto più potente, quanto più compatto come dimensioni​. Come minimo sarà questa la componente di Apple Watch Ultra 3, ma si può anche ipotizzare che possa avere un “S11”​.

Un System-on-Chip più piccolo libererebbe anche spazio interno per magari aumentare leggermente le dimensioni della batteria​ prolungando l’autonomia. In più, il nuovo chip continuerebbe a supportare gesture come il Double Tap senza toccare il display e funzioni AI on-device, evoluzioni introdotte con l’S9.

Possibile anche che il processore possa essere adattato anche a supportare alcune funzioni di Ai direttamente sul dispositivo.

Connettività cellulare e satellitare

Apple ha introdotto la connettività cellulare su Apple Watch anni fa ma non ha mai aggiornato il chip che lo gestisce. Tutti gli Apple Watch finora (in versione Cellular) usano infatti lo stesso, vecchio modem 4G LTE. Con Ultra 3 invece arriverà finalmente il 5G.​

Non parliamo del 5G degli iPhone e di altri telefoni, bensì del 5G RedCap (Reduced Capability) ottimizzato per indossabili, che offre velocità meno elevate del tradizionale 5G ma consumi molto più bassi​. Per ora niente modem proprietari Apple; il fornitore per questi chip sarebbe MediaTek.

Ma parlando di connettività, la caratteristica che renderà l’Ultra 3 “più Ultra” sarà la connettività satellitare integrata. Diversi rumor attendibili indicano che Apple Watch Ultra 3 potrà inviare messaggi via satellite tramite la rete Globalstar quando non c’è campo cellulare​ emulando i sistema di SOS satellitare apparso sugli iPhone 14 (e successivi).

In pratica, l’Ultra 3 consentirà di mandare SMS o messaggi anche senza iPhone e senza rete mobile/Wi-Fi, puntando l’orologio verso il cielo proprio come si fa con l’iPhone. Si tratta di una funzione perfetta per il pubblico di riferimento di Apple Watch Ultra: escursionisti, alpinisti, esploratori che portano l’Ultra nei luoghi più remoti.

Grazie a 5G e satellite, l’Ultra 3 punta a ridurre la dipendenza dall’iPhone in molte situazioni​, avvicinandosi sempre più al concetto di dispositivo standalone per comunicare e navigare anche “senza smartphone in tasca”.

Un campo dove Apple spinge con decisione è quello dei sensori salute e funzioni benessere, e l’Apple Watch Ultra 3 porterà questo elemento al prossimo livello.

La novità principale attesa sarebbe il tanto vociferato rilevamento della pressione arteriosa (ipertensione)​ su cui e sta lavorando da anni. Si tratta di una funzione di monitoraggio pressione sanguigna non invasivo, che secondo Mark Gurman sarebbe quasi pronta al debutto nel 2025.

Apple avrebbe voluto introdurre questa funzione già nel 2024, ma ha affrontato ritardi; adesso la pressione arteriosa potrebbe debuttare proprio sull’Ultra 3 nel 2025.

Non si tratta di letture precise e numeriche della pressione sistolica/diastolica come in un misuratore tradizionale. Nei rumors l’Apple Watch potrà solo notificare all’utente variazioni anomale della pressione, avvisandolo di possibili stati di ipertensione. In pratica l’orologio lancia un segnale in conseguenza del quale si dovrebbero fare dei controlli medici, un po’ come succede conil ritmo cardiaco irregolare o i bassi livelli di ossigeno.

A proposito di SpO₂, ricordiamo che sugli Apple Watch americani la funzione è disabilitata per questioni regolatorie, ma in Europa è attiva e l’Ultra 3 ovviamente la includerà.

Infine, Apple continua a lavorare su un ambitissimo sensore di glicemia non invasivo (misura della glucosio nel sangue senza punture). Tuttavia, questo è ancora un progetto a lungo termine: Apple avrebbe recentemente raggiunto un prototipo funzionante, ma serviranno diversi anni per metterlo dentro un Apple Watch.

Batteria e ricarica

L’uso di un nuovo modem di rete cellulare, nuove connessioni wireless e magari una nuova batteria potrebbero migliorare l’autonomia. Ci sono voci di una durata di oltre 48 ore in uso normale, ma Apple ha un storia ben precisa in questo ambito nel corso della quale ha dimostrato di preferire al minor consumo, funzioni più potenti. Non scommetteremmo quindi su cicli allungati tra una ricarica e l’altra.

Per quanto, invece, proprio la ricarica c’è la possibilità di qualche passo avanti se, come accennato, ci saranno differenze costruttive sul retro della cassa.

L’Ultra attuale ha un fondello in ceramica e cristallo di zaffiro, ma Apple Watch Series 10 (2024) ha introdotto un retro in metallo riprogettato con bobina di ricarica più grande e antenne integrate

Questo nuovo elemento migliora la ricezione cellulare ma consente anche una ricarica più rapida. È plausibile che l’Ultra 3 adotti lo stesso retro; in tal caso, potremmo aspettarci tempi di ricarica migliori (Series 10 raggiunge l’80% in 30 minuti, contro circa 60 minuti dell’Ultra 2 che però ha una batteria più grande)​.

Altre funzioni

Ci sono altre funzioni che possiamo immaginare possano arrivare con Apple Watch Ultra 3. Vediamo le più probabili

Ultra 3 avrà GPS dual-band di precisione, altimetro, bussola e gli stessi robusti standard di resistenza (certificazioni WR100 per immersioni fino a 100m, MIL-STD 810H per urti e temperature estreme, ecc), esattamente come i modelli precedenti. P

Tagli di memoria analoghi (32GB o 64GB)

Bluetooth 5.3

UWB chip di seconda generazione per Find My

Wi-Fi dual-band

Uscita: quando arriva Apple Watch Ultra 3?

Quando vedremo effettivamente l’Apple Watch Ultra 3 sul mercato? Come detto, saltato l’anno 2024, è difficile pensare che non si faccia vedere anche nel 2025.

Molto probabilmente sarà annunciato durante l’evento Apple di settembre 2025, affiancando gli iPhone di nuova generazione, per poi arrivare nei negozi entro fine settembre o ottobre assieme agli iPhone 17. Mark Gurman indica proprio settembre 2025 come finestra di lancio

Sul fronte prezzi, non dovrebbero esserci stravolgimenti rispetto al passato. Apple di solito cerca di mantenere stabile il prezzo dei suoi prodotti, generazione dopo generazione, a meno di incrementi significativi nei costi dei materiali e delle componenti. Considerando che l’Ultra 3 offrirà evoluzioni incrementali (pur importanti), è probabile che il listino resti allineato ai modelli precedenti.

L’Apple Watch Ultra originale (2022) e l’Ultra 2 (2023) hanno esordito al prezzo base di 909 euro ed Apple Watch Ultra 3 dovrebbe mantenere un prezzo simile, anche se resta in campo la variabile dazi.

