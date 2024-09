Apple Watch Ultra in titanio nero, su Amazon potete già ordinarlo

Pubblicità L’evento Glowtime ha avuto come protagonista “correlato” anche Apple Watch 10. C’era chi si aspettava anche un Apple Watch Ultra 3 che però non è arrivato. Ma una piccola novità c’è stata anche in questo ambito: la versione in titanio nero che, proprio come Apple Watch 10, è già sbarcata su Amazon. Qui c’è ben poco da dire che non sia già stato detto quando è stato lanciato Apple Watch Ultra 2 o meglio anche Apple Watch Ultra di prima generazione che di fatto erano identici, processore a parte. Apple Watch edizione 2024 rispetto ad Apple Watch 2023, di novità ne ha una sola: il colore titanio nero. A dire la verità anche questa tinta non è una enorme novità. La troviamo su iPhone 16 Pro e anche su Appe Watch 10. E se vogliamo la ricordiamo come prevista già lo scorso anno quando si era vociferato proprio del lancio di un Apple Watch Ultra nero. Nonostante non ci siano un grandissimo effetto sorpresa, Apple Watch Ultra Nero sarà sicuramente molto desiderato. Il colore rende questa versione più distintiva e anche, se vogliamo, più aggressiva. La nuova finitura in titanio nero di Apple Watch Ultra 2, spiega Apple, viene ottenuta con uno speciale processo di lucidatura e il rivestimento in carbonio DLC (diamond-like carbon) ottenuto tramite la tecnologia physical vapor deposition (evaporazione del metallo che si vuole depositare come rivestimento) sul titanio grado 5, rende questo modello robusto e a prova di graffi. Il cristallo posteriore è realizzato in zirconia scura in colore coordinato. Con Apple Ultra 2 sono stati aggiornati al fine di renderli compatibili con il nuovo colore nero anche le con slitte metalliche di tutti i bracciali per Apple Watch Ultra. In vendita (per ora su Amazon solo in abbinamento con l’orologio stesso) c’è anche un nuovo bracciale in maglia milanese realizzato in titanio e una speciale chiusura di sicurezza con gancio “a paracadute”. L’offerta Amazon Apple Watch Ultra 2 Titanio arriverà nei magazzini di Amazon venerdì 20 settembre, quando sarà ordinabili anche nei negozi Apple e sarà immediatamente spedito. Potrebbe quindi essere a casa vostra o il giorno dopo o, al massimo, lunedì. È anche possibile selezionare in fase di check out (dopo avere aggiunto al carrello il prodotto) il pagamento in cinque rate senza interessi e senza garanzie, secondo la classica formula Amazon, oltre che restituire gli auricolari entro 14 giorni dalla loro ricezione se non si sarà soddisfatti. Apple Watch Ultra in Titanio nero viene presentato da Amazon al prezzo minimo garantito. Se per caso da oggi al giorno della spedizione dovessero arrivare degli sconti (è già successo…) pagherete il prezzo minimo. Apple Watch Ultra in Titanio nero ha lo stesso prezzo di Apple Watch Ultra 2. Parte da 909 € con i bracciali classici. La versione con il bracciale in Titanio costa 1029 €

