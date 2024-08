Apple Watch 2024, tutte le novità in arrivo

Pubblicità

Nel corso dell’evento del 9 settembre, quello nel corso del quale debutteranno anche gli iPhone 16, sarà sicuramente protagonista anche Apple Watch. Da anni, infatti, il dispositivo che nasce come compagno dello smartphone, viene rinnovato contestualmente ad esso.

In realtà il termine “rinnovo” da tre o quattro cicli appare non troppo adatto. Dopo avere modificato alcune importanti funzioni (schermo sempre acceso con Apple Watch 5, processore largamente migliorato e misura del VO2 con Apple Watch 6, dimensioni con Apple Watch 7) i progressi si sono praticamente fermati.

Solo l’introduzione di Apple Watch Ultra, che però di fatto, appartiene ad una nuova classe di prodotto, ha spezzato la monotonia. Apple Watch ed Apple Watch SE sono invece rimasti gli stessi da molti anni a questa parte.

Apple Watch 10

La speranza che qualche cosa possa cambiare, deriva dal fatto che quest’anno ricorre l’anniversario del lancio di Apple Watch. La data è addirittura precisa: Apple Watch originale venne presentato il 9 settembre del 2014. Anche se poi l’effettiva commercializzazione avvenne (negli USA) fu il mese di aprile del 2015, l’occasione sarebbe ghiotta.

Fino a qualche tempo fa si pensava che questo, quindi, fosse l’anno buono per una vera rivoluzione, un po’ come accadde col lancio di iPhone X che fu l’iPhone del decimo anniversario.

In realtà l’Apple Watch X, inteso come un prodotto tutto nuovo, non ci sarà. Nome a parte (Apple Watch X resta una possibilità), sono previste novità di maggior portata di quelle che hanno segnato Apple Watch 8 ed Apple Watch 9, ma nessuna rivoluzione parte all’orizzonte.

Niente, insomma, schermo MicroLED, cassa quadrata, bande magnetiche, sensori per la pressione arteriosa, solo per citare alcune delle “rivoluzioni” attese, ma solo qualche ritocco importante.

Forma e dimensioni

Apple Watch 10, o X, tanto per cominciare, dovrebbe arrivare nelle solite due diverse varianti, naturalmente tutte personalizzabili nei colori con una infinità di cinturini differenti per colori e materiali.

Inizialmente si ipotizzava un design completamente rinnovato con diversi materiali e rivestimenti e anche differenti forme. Queste indiscrezioni, però paiono tramontate.

Alla fine tutto quello che dal punto di vista del design cambierà (e probabilmente sarà proprio questa la vera novità di quest’anno) saranno le dimensioni. La versione da 41mm lascerà il posto in qualità di modello più piccolo, a quello da 45mm. Arriverà al suo posto un modello da 49mm

Questa misura da 1,9 pollici (Apple Watch 45mm ha uno schermo da 1,8 pollici) è la stessa di Apple Watch Ultra che ha un display più adatto per alcune funzioni che Apple probabilmente vuole lanciare ed estendere anche ad Apple Watch. Basta pensare alle funzioni di intelligenza artificiale oppure altre che potrebbero arrivare con futuri aggiornamenti.

Da segnalare anche che l’Apple Watch oltre che più grande potrebbe anche essere più sottile. grazie ad una differenza strutturale esterna ma anche ad una nuova scheda logica.

Il cinturino

Si sono spesso accavallate informazioni su un nuovo meccanismo magnetico per i cinturini. Questa novità giungerebbe come risposta al bisogno di creare un guscio più sottile e liberare spazio internamente.

La voce nel corso degli ultimi mesi si è parecchio affievolita. Del resto i rendering più credibili di Apple Watch X o Apple Watch, come vogliamo chiamarlo, mostrano il classico attacco a slitta.

Se novità ci sarà e avremo un nuovo sistema per agganciare il bracciale, potremmo essere di fronte ad un serio problema per clienti e produttori di accessori. Tutti i bracciali oggi in circolazione diventerebbero inutilizzabili e cambiare Apple Watch significherebbe cambiare anche tutti i cinturini.

Colori

Anche in mancanza di leak sul punto colore, è possibile fare delle ipotesi. Se Apple seguirà la tendenza degli anni scorsi, i colori disponibili dovrebbero essere , per la versione in alluminio, Starlight, Midnight, Argento e (PRODUCT)RED.

Per il modello in acciaio inossidabile, invece, dovrebbero esserci le colorazioni Oro, Argento e Grafite.

Le funzioni per la salute

Apple Watch si è evoluto in un prodotto che puntava su moda e integrazione con iPhone in un dispositivo per tenersi in forma sia dal punto di vista fisico che della salute. Questo secondo aspetto ha assunto via via sempre più importanza ed è qui che sembra che Apple stia lavorando più intensamente per distinguere Apple Watch dalla concorrenza

I traguardi raggiunti sono già notevoli (elettrocardiogramma, misurazione dell’ossigeno nel sangue, esame della postura, conteggio delle ore in piedi e in movimento), ma altri all’orizzonte sono ancora più notevoli.

Apple Watch 10 poteva essere il giusto prodotto per introdurre qualche cosa che davvero lo differenziasse. Il rilevamento delle apnee del sonno che mettono a rischio la salute sarebbero a portata di mano, ma la disabilitazione della misura dello SpO2 in USA conseguenza della causa intentata da Masimo rende la sua implementazione impraticabile su scala planetaria. Potrebbe però essere introdotta negli Apple watch venduti fuori dagli USA dove, del resto, rimane accessibile la misura dello SpO2.

Anche la misurazione della temperatura che Apple Watch rileva già oggi e viene usata per misurare il ciclo fertile delle donne che l’indossano, sarebbe a portata di mano ma sembra difficile che possa esserci un vero e proprio “termometro” che ci dirà se abbiamo o meno la febbre.

Apple Watch deve aggiustare il parametro usando la temperatura dell’aria, la sudorazione e l’attività fisica in quel momento.

Apple potrebbe, per fare fronte a questa difficoltà fornire una sorta di allerta che segnala il superamento della temperatura dopo una serie di campionature, ma per ora non si è parlato di nulla del genere.

Le due funzioni più importanti, il monitoraggio della glicemia, su cui Apple lavora da anni, con varie idee nel campo, e la misurazione della pressione arteriosa (quest’ultima una una sorta di Sacro Graal degli smartwatch non arriveranno nè in Apple Watch 10 e forse neppure in Apple Watch 11

Processore migliorato e maggiore efficienza

Non è difficile prevedere che tra le più importanti migliorie per questo smartwatch ci sarà un nuovo chip. Apple Watch 10, anche per il numero che porta, dovrà necessariamente essere dotato di una nuova generazione di chip, anche perché sarà questo a gettare le basi per alcune funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

E’ probabile, tuttavia, che queste funzioni saranno inizialmente limitate, un po’ come accade con iOS 18, che al momento non consente agli utenti europei di accedere alle funzioni di Apple Intelligence.

Altre novità potrebbero riguardare il versante batteria. Secondo un rapporto di The Elec, Apple Watch 10 potrebbe beneficiare di un aumento della durata della batteria grazie a un aggiornamento del display. Si prevede, infatti, che il nuovo smartwatch sarà dotato di un display OLED più efficiente dal punto di vista energetico, riducendo il consumo di energia.

Potrebbe anche darsi, però, che grazie questa maggiore efficenza debba fare i conti con maggiori funzionalità: dunque, sebbene più efficiente, l’autonomia potrebbe comunque rimanere invariata, con il consueto motto Apple di “all day long“.

Apple Watch Ultra 3

Ci sarà spazio anche per un Apple Watch Ultra di terza generazione all’evento del 9 settembre? La risposta è no se si intende un modello nuovo o anche solo modestamente ritoccato. Se invece si ritiene che il cambiamento del processore possa bastare a farci parlare di terza generazione allora la risposta è sì.

Apple non potrà esimersi dal mettere sul suo smart watch più prestigioso un processore adeguato alle richieste di elaborazione dell’intelligenza artificiale, lo stesso processore che userà su Apple Watch 10. Del resto già oggi Apple Watch 9 ed Apple Watch Ultra 2023 usano lo stesso processore.

Apple Watch SE

All’evento di lunedì prossimo dovrebbe fare apparizione anche la terza generazione di Apple Watch SE.

In effetti, sarà quello che – con tutta probabilità – beneficerà dei cambiamenti maggiori daò punto di vista dela struttura.

Anche qui avremo uno schermo più grande, simile a quello dell’Apple Watch Series 8, con dimensioni di 41mm e 45mm.

Ma in Apple Watch Se dovremmo avere anche nuovi materiali. Apple potrebbe utilizzare plastica rigida al posto dell’alluminio, riducendo i costi di produzione e rendendo il prodotto più accessibile e farlo molto appetibile per le famiglie.

La plastica permetterebbe più personalizzazione, più colori, un design differente e di attirare un pubblico giovane.

Apple Watch SE 2024 dovrebbe potrebbe anche introdurre funzioni già viste su versioni precedenti di Apple Watch come

ECG

Schermo sempre acceso

Carica rapida

watchOS 11

Con watchOS 10, Apple ha completamente rinnovato l’esperienza Apple Watch ridisegnando le sue app per schermi più grandi. Ad esempio, ha introdotto nuovi widget Smart Stack, un Control Center rinnovato.

Il prossimo smartwatch della Mela, naturalmente, vedrà in funzione watchOS 11, che potrebbe portare al perfezionamento delle funzionalità Smart Stack, oltre a nuovi quadranti e nuove funzionalità legate alla salute.

Per tutte le novità di watchOS 11 vi invitiamo a leggere questo articolo.

Data di rilascio e prezzo

Apple Watch Series 10 e tutti gli altri modelli saranno rilasciati in autunno contestualmente ad iPhone 16. La data di presentazione è il 9 settembre, quella di lancio (salvo sorprese) sarà il 20 settembre.

Non sappiamo ancora quanto potrebbe costare Apple Watch anno 2024, ma non ci si aspettano grosse differenze rispetto al listino attuale. Ed allora, si potrebbe sempre partire dagli attuali 459 euro per il modello più piccolo, e 489 per quello più grande.

Solo Apple Watch SE, grazie ai nuovi materiali, potrebbe costare meno. Un prezzo? L’ipotesi a 249 euro per la versione da 41mm porterebbe sul mercato un prodotto davvero molto appetibile.