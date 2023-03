Apple lavora ai microLED per Apple Watch Ultra

L’Apple Watch Ultra con display microLED sarà presentato nel 2024 o 2025. A riferirlo è il sito taiwanese DigiTimes, secondo il quale Apple intende sfruttare questa tecnologia anche su futuri iPhone, iPad e MacBook.

Nelle indiscrezioni riportate dal sito taiwanese, si ribadisce che Apple sta attivamente sviluppando la tecnologia microLED da quando ha acquisito l’azienda californiana LuxVue nel 2014. La produzione dei microLED è difficoltosa, comporta costi elevati ed è per questo che Apple intende implementarla prima su Apple Watch e poi su dispositivi con display più grandi.

Tra i fornitori ai quali Apple si affida per componenti usati nei microLED c’è la tedesca OSRAM ma DigiTimes cita anche l’azienda taiwanese Epistar tra i “papabili” per la fornitura in futuro di chip microLED.

L’arrivo in futuro di un Apple Watch con chip microLED è una indiscrezione che è stata riportata da varie fonti, inclusi l’affidabile Ross Young di Display Supply Chain Consultants (DSCC), da Mark Gurman di Bloomberg e dell’analista Jeff Pu di Haitong International Securities. Secondo Mark Gurman, la transizione verso i microLED potrebbe avvenire per la fine del 2024 o nel 2025; anche Young ha indicato il 2025 come riferimento temporale e dunque potrebbero essere necessari altri due anni prima di vedere prodotti con questo tipo di display.

Secondo l’analista Jeff Pu, per l’Apple Watch Ultra con microLED Apple lavora su un display da 2,1″ (più grande dell’odierno modello da 1,9″) la tecnologia in questione permetterebbe di ottenere livelli di luminosità paragonabili a quelli degli attuali Apple Watch con display OLED.

Nel frattempo che continua a lavorare sui microLED, Apple intende completare la transizione verso gli OLED; quest’ultima tecnologia è sfruttata sugli Apple Watch dal 2015, e ha iniziato a sfruttarla su alcuni modelli di iPhone dal 2017. Le ultime indiscrezioni riferiscono del possibile arrivo di iPad Pro e MacBook Pro con display OLED per il 2024.