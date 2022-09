Apple Watch Ultra, dettagli sull’app Profondità

Con l’arrivo di Apple Watch Ultra, Apple ha pubblicato un documento di supporto nel quale indica alcuni dettagli relativi all’app Profondità, perfetta per lo snorkeling e le attività subacquee occasionali.

L’app in questione sfrutta il nuovo profondimetro, mostra l’ora, la profondità a cui l’utente si trova, la temperatura dell’acqua, la durata dell’immersione, la profondità massima raggiunta, e può attivarsi automaticamente appena si entra sott’acqua.

Apple spiega che Apple Watch Ultra può essere usato per immersioni amatoriali fino a 40 metri, anche in apnea. La Mela sottolinea che l’app Profondità non sostituisce i computer da immersione e non fornisce informazioni relative al calcolo della decompressione o funzionalità come quelle che consentono di analizzare il contenuto di CO nelle miscele respiratorie prima di effettuare un’immersione.

In situazioni nelle quali affidarsi solo all’Apple Watch può essere pericolo, Apple consiglia di usare un profondimetro subacqueo e un timer d’immersione. Apple raccomanda l’uso di Apple Watch Ultra per queste attività solo a subacquei esperti, seguendo rigorosamente i protocolli di sicurezza e di immergersi in compagnia.

Nel documento di supporto sono fornite informazioni sull’uso dell’app Profondità; questa ha un’interfaccia utente molto intuitiva e mostra tutte le informazioni a colpo d’occhio: ora, profondità attuale, temperatura dell’acqua, tempo di immersione e la profondità massima raggiunta. È anche possibile programmare il tasto Azione per lanciare all’istante l’app Profondità.

Ricordiamo che Apple sta nel frattempo collaborando con Huish Outdoors – azienda nota per la fornitura di attrezzature per le immersioni ricreative – alla realizzazione di Oceanic+, app che promette di trasformare Apple Watch Ultra in un capace computer per immersioni.

Disponibile su App Store nel corso dell’autunno, Oceanic+ utilizza l’algoritmo di decompressione di Bühlmann e comprende la pianificazione dell’immersione, metriche di immersione di facile lettura, avvisi visivi e tattili, limite di non decompressione, velocità di risalita e indicazioni per la sosta di sicurezza. Oceanic+ offre anche un profilo utente personalizzato, rapporti sulle condizioni di immersione attuali e locali e un registro delle immersioni che può essere condiviso con familiari e amici e sincronizzato automaticamente con iPhone.

Apple ha recentemente rilasciato l’update a watchOS 9.0.1.

