PlayStation 5, Sony pensa a nuova versione con Blu-ray rimovibile

Sony potrebbe avere in cantiere una svolta per l’hardware della PlayStation 5. Secondo un nuovo rapporto, Sony sta lavorando a una revisione della console che potrebbe essere lanciata intorno a settembre 2024. Tutto questo quando la console rimane ancora introvabile per la maggior parte dei clienti.

l rapporto di Insider Gaming descrive questa nuova PS5 senza unità disco integrata, con la possibilità per gli utenti di collegarne una esterna utilizzando una nuova porta USB-C presente sul retro della console. Attualmente, la PS5 è disponibile (si fa per dire) in due modelli: una versione completamente digitale senza disco a 449 euro, e una versione con disco a 549 euro. Al momento, trovarle davvero a questi prezzi è pra utopia.

Il rapporto di Inside Gaming ha anche affermato che i clienti sarebbero in grado di acquistare la console senza l’unità disco staccabile o in bundle. Forse la cosa più importante è che l’unità disco verrebbe venduta separatamente.

Non è chiaro quanto, o se, questa nuova PS5 differirebbe nell’aspetto dal modello attuale. Non è chiaro neppure se l’attuale versione digital risulterebbe compatibile con questa nuova unità disco esterna.

Si tratta di un rumor interessante, e che porterebbe Sony a migliorare la produzione della console. In primis perché l’azienda non avrebbe più due linee di produzione, dovendo produrre solo un modello. In secondo luogo perché potrebbe nuovamente ridurre il prezzo della sola console, che in questi ultimi mesi è lievitato di 50 euro.

Si spera che così facendo, inoltre, Sony possa riempire maggiormente gli scaffali dei negozi, così da rendere la console finalmente accessibile a chi la cerca. Al momento, uno dei modi per acquistarla è Amazon: a questo indirizzo potete richiedere l’invito e mettervi in coda.