Tutto su Apple Watch Ultra, novità, le funzioni e prezzo

L’uscita del nuovo Apple Watch 8, avvenuta all’evento Far Out è stata segnata da una novità importante: la presentazione di Apple Watch Ultra, una versione dello smart watch per tanti aspetti differente dall’orologio Apple che abbiamo imparato a conoscere. Non si tratta di una vera sorpresa perchè da giorni intorno ad esso si sono susseguiti rumors ma non mancano novità e dettagli non emersi in precedenza mentre altri si sono finalmente precisati.

Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche

Il nome

Partiamo come sempre dal nome. Apple non ha mai modificato la denominazione del suo smarwatch da quando è stato rilasciato, lanciando ogni anno un nuovo Apple Watch aggiungendo alla denominazione solo un numero progressivo. Il primo della serie prendeva semplicemente il nome di Apple Watch, seguito da Apple Watch series 1 fino Apple Watch 7.

Con Apple Watch Ultra questo schema cambia; niente più numero ma solo la denominazione, uno schema che Apple usa da anni con iPad. Da notare che il nome Ultra rappresenta probabilmente la vera sorpresa arrivata dall’evento. La maggior parte delle fonti dopo avere scartato il nme “Apple Watch Edition” ed “Apple Watch 8 Pro” anche seguito sia etichetta apparsa on line mesi fa ma anche e sopratutto l’iopinione del giornalista Mark Gurman. si era orientato al nome Apple Watch Pro

Apple invece ha sorpreso tutti con un nome che ha usato in altri contesti, come per i processori, ma mai per i dispositivi personali.

Apple Watch Ultra che cos’è

Ma che cosa è esattamente un Apple Watch Ultra? Chi indossa un Apple Watch Ultra? Si tratta di uno smart watch per chi vuole praticare uno sport “al massimo” e nelle condizioni più difficili.

Parliamo di atleti professionisti, di chi fa mountain bike o BMX di chi frequenta ambienti estremi, il mare, la montagna, i ghiacciai, un deserto. Quindi alpinisti, scalatori, subacquei, viaggiatori in moto su percorsi non battuti; chi pratica sport duri che prevedono diverse ore di impegno, magari su tracciati multidisciplinari come triatleti e decatleti e poi ancora freeclimbers, mountain runners, snowboarders.

Tutte queste particolari categorie di atleti hanno difficoltà per tante ragioni ad usare un Apple Watch. La principale è la resistenza; anche se molto robusto un Apple Watch Series 7 o Series 8 non può affrontare ambienti come quelli descritti sopra né è in grado di registrare alcune delle prestazioni che sono al nucleo degli sport estremi. Secondariamente l’Apple Watch è lacunoso per dimensioni e anche nell’interfaccia. Infine manca di un sufficiente controllo attraverso tasti fisici che in determinate condizioni sono molto più comodi di uno schermo touch.

Apple Watch Ultra mette rimedio a tutto questo con accorgimenti di design, software e hardware.

Il design di Apple Watch Ultra

Il nuovo design dell’Apple Watch Ultra è l’aspetto che prima di ogni altra cosa colpisce. Non è quel cambiamento drastico che ci si attendeva lo scorso anno, ma nonostante questo è molto diverso da quello cui siamo abituati.

Quello che nel 2021 era visto come uno smartwatch con la cassa spigolosa in realtà ha una cassa tonda con la copertura del display a filo del bordo in metallo, richiama per tanti aspetti il modulo di iPhone Pro.

Il nuovo stile dovrebbe dare all’Apple Watch Ultra maggior resistenza agli urti. La stessa funzione svolge la cassa in Titanio che eredita da Apple Watch Edition (che finisce in pensione). Il Titanio permette di creare un dispositivo più grande ma anche più leggero di quanto non sarebbe stato possibile se fosse stato in acciaio. Aggiunge maggior resistenza lo schermo in vetro zaffiro, lo stesso che Apple usa in Apple Watch 8 con cassa in acciaio.

Apple Watch Ultra ha una certificazione MIL‑STD 810H, per arrivare a quale ha dovuto superare test come bassa pressione per prove di altitudine, shock termico , effetti della pioggia tra cui vento e pioggia gelata, esposizione a sabbia e polvere, atmosfera esplosiva, e resistenza alla polvere di grado IP6X

Le nuove funzioni

Se si parla di funzioni Apple Watch Ultra sta ad Apple Watch 8 come iPhone 13 Pro sta ad iPhone 13: far quindi tutto quello che fa Apple Watch 8 potenziando alcune funzioni e aggiungendone altre di esclusive. Per le novità di Apple Watch 8 potete leggere il nostro articolo dedicato, qui parliamo solo di quelle di Apple Watch ultra.

Nuove modalità di allenamento

Come accennato, Apple Watch Ultra è prima di tutto rivolto a chi fa sport in maniera avanzata. Non è un G-Shock (per echeggiare la famosa serie di Casio) ma un prodotto concorrente con alcuni degli smart watch di Garmin uno smart watch multifunzione per alteti, molto evoluto dal punto di vista tecnico con peculiarità dal punto di vista della capacità di registrare allenamenti.

Apple Watch Pro offre a questa particolare categoria di clienti, opzioni avanzate per tutti gli sport peculiari ed estremi cui abbiamo fatto cenno sopra. Tra le altre funzioni Apple Watch Ultra sfrutta watchOs 9 per leggere il tempo di contatto al suolo, oscillazione verticale, potenza e presentare nuove visualizzazioni delle metriche ma ne può presentare fino a sei in una volta migliorando la conoscenza delle proprie prestazioni.

Schermo più grande

Per agevolare il suo compito e presentare in maniera più leggibile le informazioni che è in grado di fornire, Apple Watch Ultra ha uno schermo come previsto, più grande da 1,99 pollici incastonato in una cassa da 49mm. Ricordiamo che gli Apple Watch 8 hanno una cassa da 41 e 45mm

Resta all’opinione di ciascuno se condividere o meno quel che aveva detto il giornalista Mark Gurman che ha chiosato questa informazione nota da tempo dicendo che lo schermo è “davvero grande” al punto da essere interessante solo per una specifica nicchia di mercato.

Lo schermo ha una luminosità da 2000 nits, la stessa dei nuovi iPhone 14 Ultra, sufficiente per dare eccellente visibilità anche con sole molto forte.

Tasto fisico aggiuntivo

Un aspetto molto interessante e fino a poco tempo fa non discusso né dagli analisti né dai siti che si occupano di cose Apple è la presenza di un nuovo tasto. La novità anche questa anticipata da alcune custodie protettive contribuisce a rendere molto diverso Apple Watch Ultra.

Stiamo parlando di un tasto collocato sul lato opposto a dove si trovano la corona digitale e il tasto laterale. Si tratta di un bottone programmabile (come anticipato dal giornalista Mark Gurman,) dedicato agli atleti che preferiscono un sistema analogico piuttosto che i tap a schermo, poco affidabili e gestibili quando si indossano guanti, si hanno vestiti ingombranti o l’Apple Watch è bagnato. I tasti in queste condizioni hanno il pregio di essere maggiormente reattivi e anche più facilmente raggiungibili senza guardare.

Il nuovo tasto “Azione” (questo il nome ufficiale) permette di cronometrare un allenamento, segnare un waypoint nell’app Bussola, dare il via a un’immersione con un solo tocco. Il tasto Azione consente di inserire waypoint del proprio percorso e per attivare la funzione “Torna sui tuoi passi” nell’app Bussola per seguire la propria strada al contrario e tornare al punto di partenza.

Apple Watch Ultra mette quindi Apple in comptizione con concorrenti come Garmin che offre una serie smartwatch per sport estremi e triatleti. Tutti i prodotti dell’azienda americana, dai più economici Forerunner Plus fino ai Forerunner o ai Fenix 7, hanno cinque tasti che danno accesso ad una lunga serie di scorciatoie e azioni rapide.

È importante anche notare come il tasto laterale accanto alla corona sia sporgente ma protetto da una cornice che avvolge anche la corona stessa. Qui sembra evidente il tentativo di Apple di creare una tutela per i due controlli che potrebbero essere accidentalmente attivati oppure, ricevendo un urto, subire dei danni.

Corona digitale (maggiorata) e il tasto laterale si possono usare anche con i guanti.

Studiato per le immersioni con App Oceanic+

Apple Watch Ultra è studiato con particolare attenzione al mondo degli appassionati di sporta acquatici e specialmente per chi ama le immersioni. È certificato EN13319, che marchia gli accessori per subacquei, funziona come profondimetro e fornisce informazioni e funzioni utili per le immersioni in apnea o con le bombole fino a 40 metri misurando anche la temperatura dell’acqua

Apple ha anche stilato un accordo con Huish Outdoors, leader nel campo delle attrezzature da sub, con cui ha creato Oceanic+ per Apple Watch Ultra, un’app che mette al polso un vero e proprio computer subacqueo.

Apple spiega che l’app Oceanic+ su iPhone non si limita a calcolare profondità e durata delle immersioni. Fornisce anche dati sulle condizioni locali, come maree e temperature dell’acqua, e perfino informazioni condivise dalla comunità di utenti, come le correnti e la visibilità.

Il funzionamento è semplice: basta ruotare la Digital Crown per sfogliare le schermate. L’app mostra le informazioni in vari colori sull’ampio, aiutando a interpretare facilmente anche i dati più complessi.

Per i subacquei c’è anche un nuovo bracciale (come diciamo sotto): si tratta di Ocean. Dotato di chiusura con passante regolabile e meccanismo a molla sono in titanio, tiene cinturino sempre ben fermo, anche durante gli sport acquatici ad alta velocità. È disponibile un’estensione che permette di indossarlo anche sopra le mute da sub più spesse.

I nuovi bracciali

Alcune indiscrezioni emerse poco prima del lancio dei nuovi modelli ipotizzavano che la cassa più grande e il nuovo design di Apple Watch Ultra, porteranno all’incompatibilità con gli attuali bracciali. Sarebbe stata una brutta notizia sia per chi ha investito in questo accessorio sia per i produttori che si sarebbero trovati a risolvere un grattacapo nei primi mesi dopo la presentazione

La tesi era sembrata fin da subito poco probabile, opinione rafforzata anche dal giornalista Mark Gurman.

I believe the Apple Watch Pro will support older bands — though maybe they won’t fit as well or look as seamless given the size of the new watch. — Mark Gurman (@markgurman) August 29, 2022

L’unico problema dei vecchi bracciali è che pure essendo compatibili non sono perfettamente adeguati dal punto di vista dello stile visto che Apple Watch Ultra ha dimensioni per le quali i bracciali non sono stati disegnati. Per questa ragione Apple lancia bracciali studiati ad hoc per questo modello. Come succede con Apple Watch Nike Edition, si tratta di accessori che sottolineano l’identità di Apple Watch Ultra ma che in questo caso sono anche dimensionati correttamente per la nuova cassa da 49mm.

Si tratta di bracciali specifici per attività per le quali Apple Watch Ultra è stato pensato: avventure outdoor (Alpine Loop), allenamenti di resistenza (Trail Loop) e gli sport acquatici (Cinturino Ocean).

Altre particolarità di Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra ha anche altre novità che lo caratterizzeranno rispetto ad Apple Watch 8. Anche qui si tratta di dettagli tecnici che nascono per supportare meglio gli utenti di riferimento di questo nuovo smartwatch.

Apple Watch Ultra ha una batteria maggiorata che accanto alla funzione basso consumo permetterà un suo uso per 36 ore che diventano 60 con la modalità basso consump

che accanto alla funzione basso consumo permetterà un suo uso per 36 ore che diventano 60 con la modalità basso consump Offre nuove facce anche molto complesse e non presenti in altri modelli e dedicate agli allenamenti avanzati

e non presenti in altri modelli e dedicate agli allenamenti avanzati Nuovo GPS di precisione a doppia frequenza che ti localizza con esattezza anche nelle zone più difficili.

che ti localizza con esattezza anche nelle zone più difficili. Sirena a 86 decibel che so fa sentire fino a 180 metri di distanza

che so fa sentire fino a 180 metri di distanza Quadrante Wayfinder con spazio per otto complicazioni che si trasforma anche in bussola. Ruotando la Digital Crown si attiva la modalità Notte

con spazio per otto complicazioni che si trasforma anche in bussola. Ruotando la Digital Crown si attiva la modalità Notte Tre microfoni in array con algoritmo adattivo per scegliere il microfono ottimale per l’audio e filtro rumore basato su machine lerning

Apple Watch Ultra, data di rilascio e prezzo

Apple Watch Pro è stato presentatp nel corso dell’evento Far Out. assieme agli Apple Watch 8 e ad iPhone 14 e iPhone 14 Pro.

Apple Watch Ultra costare molto di più di Apple Watch 7 e anche di Apple Watch 8. Parliamo di 1009 euro. Ma il prezzo in realtà non dovrebbe stupire troppo.

Data l’inflazione e tutte le altre variabili generali di mercato (inclusi i costi delle componenti in aumento e il valore del dollaro), si può supponeva che Apple Watch Pro potesse facilmente arrivare a costare mille dollari che tradotti in euro e fatto conto delle tasse avrebbero significato un prezzo intorno ai 1200 €, il 40% in più circa di Apple Watch con la cassa in Titanio che partiva da 839€. Infine la maggiorazione di Apple Watch Ultra è di “solo” il 20% in più.

Apple Watch Ultra si ordina da oggi e si riceve a partire dal 23 settembre