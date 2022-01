L’ombrello Xiaomi automatico con LED in offerta a 20 euro

L’invero è ancora nel suo centro e dovremo aspettare mesi per tornare alle belle giornate di mare e sole. Fino ad allora prepariamoci alla pioggia con un ombrello dell’ecosistema Xiaomi, che si apre e chiude automaticamente e che, all’occorrenza, può anche illuminarci la strada. Al momento costa 20 euro in offerta e si acquista direttamente a questo indirizzo.

Tra le sue principali caratteristiche quella di aprirsi e chiudersi automaticamente. Peraltro, proprio il sistema di chiusura inverso rispetto a quello della maggior parte di ombrelli, fa sì che l’acqua rimanga imprigionata all’interno, senza che goccioli verso l’esterno. Si tratta di un’ottima caratteristica, che eviterà di bagnare, ad esempio, i sedili dell’automobile, quando state per rientrare nell’abitacolo e chiuderete l’ombrello quasi da seduti.

Non solo. Naturalmente non poteva mancare la parte smart: l’ombrello è dotato di un LED in grado di illuminare la strada, così da poter essere utilizzato anche in condizioni di scarsa luce ambientale, per vedere dove mettere i piedi, ed evitare così infortuni. Ancora, su tutti i bordi dell’ombrello è presente una striscia riflettente, così da rendere i pedoni ben visibili alle auto o moto in circolazione.

Si tratta di un ombrello di grandi dimensioni, con un diametro di 105 centimetri, dunque particolarmente adatto a ripararvi anche dalle forti piogge, o comunque in grado di ospitare sotto la propria “ala” due persone. Quando ripiegato, comunque, occupa davvero poco spazio, con dimensioni di circa 30 centimetri in lunghezza, quindi facilmente trasportabile, adatto per i viaggi. Il peso è particolarmente leggero, appena 400 grammi circa.

