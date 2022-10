Architettura aggiornata per l’App Casa di iOS 16.2 e iPadOS 16.2

Una delle novità previste con gli aggiornamenti a iOS 16.2 e iPadOS 16.2 (le beta 1 sono stata già inviata agli sviluppatori) riguarda l’app Casa e in particolare l’architettura aggiornata dell’app in questione per macOS Ventura, iOS 16 e iPadOS 16.

A giugno, presentando in anteprima i nuovi sistemi operativi per Mac, iPad e iPhone, Apple aveva riferito di un aggiornamento dell’architettura “entro la fine dell’anno”.

Secondo Apple, grazie alla nuova architettura di base, l’app diventerà più veloce e affidabile: aspetto che si noterà soprattutto se in casa abbiamo molti dispositivi smart.

Apple ha promesso che con l’app Casa sarà possibile controllare meglio più accessori, da più device alla volta.

Ovviamente tutti i dispositivi Apple che accedono all’abitazione dovranno avere la versione del software più recente. Per condividere il controllo di un’abitazione e ricevere le notifiche dell’app Casa è necessario un hub domestico. Solo Apple TV e HomePod sono supportati come hub domestici.

In iOS 16/iPadOS 16 l’app Casa ha un design tutto nuovo che rende più facile e immediato individuare, organizzare, visualizzare e controllare gli accessori smart in casa. Inoltre, può essere usata con Matter, nuovo standard di connettività per la smart home che consente agli accessori compatibili di funzionare insieme su piattaforme differenti, e offre più opzioni e interoperabilità, sempre con il massimo della sicurezza.