AirPods: guida alla scelta in vista del Black Friday 2022

l Black Friday è ormai sempre più vicino: manca meno di un mese all’ormai tradizionale “venerdì nero” ossia alla giornata dedicata ad offerte e promozioni esclusive. Anche quest’anno, tra gli oggetti più desiderati della mela troviamo loro: gli Apple AirPods. Sembra che in moltissimi siano intenzionati ad acquistarli in vista del prossimo Natale ed effettivamente si tratta di un’idea regalo davvero perfetta.

Per chi è interessato agli AirPods Black Friday e Cyber Monday rappresentano delle occasioni d’oro per risparmiare ed è per tale motivo che questi sono tra gli articoli più gettonati durante il venerdì nero.

Quale modello scegliere però tra quelli ad oggi disponibili in commercio? Vediamo quali sono le caratteristiche degli AirPods, degli AirPods 3 e degli AirPods Pro in modo capire che differenze ci siano tra una versione e l’altra. Per informazioni più approfondite in merito potete leggere la nostra guida completa.

AirPods

Gli AirPods classici sono quelli di base: un modello che ha riscosso un grandissimo successo negli scorsi anni ma che adesso si può considerare abbastanza superato. È bene precisare che di recente sono state lanciate le nuove generazioni degli AirPods classici, che in quanto a prestazioni e funzionalità non sono niente male e meritano dunque di essere prese in considerazione.

L’unico vero vantaggio di questo modello però rimane il costo. Come infatti si può ben immaginare, gli AirPods sono più economici rispetto agli AirPods 3 e agli AirPods Pro. In occasione del Black Friday, vale forse la pena concentrarsi maggiormente su questi ultimi proprio perché si possono acquistare ad un prezzo ribassato e dunque molto interessante.

Cosa manca però agli AirPods che troviamo invece negli altri modelli? Parecchi dettagli, tra cui l’equalizzazione adattiva, la resistenza all’acqua e al sudore, la custodia di ricarica wireless, il microfono rivolto verso l’esterno, l’audio spaziale con rilevamento della posizione della testa, i controlli con sensore di pressione.

AirPods 3

Gli AirPods 3 meritano sicuramente di essere presi in considerazione, anche se non sono all’altezza dei Pro. A differenza del modello di base, questo offre alcuni vantaggi non indifferenti come una maggiore autonomia della batteria, una migliore stabilità ed una riproduzione musicale ottimizzata.

In sostanza dunque, gli AirPods 3 offrono un’esperienza di ascolto nettamente superiore a livello qualitativo, oltre ad alcune funzioni che abbiamo già visto essere mancanti nel modello di base.

Alcuni preferiscono addirittura AirPods 3 ad AirPods Pro, per via del costo più accessibile ma anche per la custodia più ergonomica.

AirPods Pro

Gli AirPods Pro sono infine il top di gamma: un modello che di certo non delude le aspettative ma che naturalmente ha un prezzo superiore. In occasione del Black Friday vale sicuramente la pena dare un’occhiata alle offerte, perché se si trovano gli AirPods Pro scontati potrebbe rivelarsi alquanto conveniente acquistare questi.

Rispetto agli altri modelli, i vantaggi sono numerosi: dalla cancellazione attiva del rumore alla migliore stabilità ottenibile grazie alla presenza dei gommini alla migliore qualità nella riproduzione musicale. Gli AirPods Pro sono dunque i migliori e su questo non c’è dubbio.