Arriva DAZN in Italia: un mese gratuito per provare le prime partite di serie A

Dopo i successi europei, arriva anche in Italia DAZN con l’offerta integrativa per il Calcio che completa quella di Sky ma anche con Rugby, Baseball e Darts.

Non ha risentito dell’afoso caldo di agosto Diletta Leotta, che ha sapientemente condotto la presentazione ufficiale di DAZN in Italia (che per chi non lo sa si legge “Dazone”), la nuova piattaforma sportiva che arriva da noi dopo diversi successi in altri paesi del mondo.

Una offerta che viene distribuita esclusivamente sui canali “digitali”: DAZN infatti non si basa sui canali televisivi tradizionali.

Un progetto che, diversamente dalle altre piattaforme attuali per lo sport disponibili in italia, pone il broadcasting come via principale: un account di DAZN è infatti in grado di operare sino a sei diversi dispositivi registrati (iPad, iPhone, tablet e smartphone Android, Smart TV, Apple TV e Set top box Android oltre naturalmente al computer, via browser) e sino a due contemporaneamente. Il tutto all’interno di una offerta di 9,99 Euro al mese.

Niente TV tradizionale quindi, ma è vero che con Apple TV o SmartTV sarà possibile godersi il calcio anche sui display 4K di ultima generazione e Sky integrerà DAZN a pagamento anche nell’offerta dei suoi ricevitori Sky Q.



Interessante anche la squadra preparata per l’anno 2018/2019, che oltre alle bellissime Diletta Leotta e Giulia Mizzoni vedrà anche Paolo Maldini, Andriy Shevchenko, Luis Figo, Francesco Guidolin e Roberto Cravero come opinionisti, mentre alla telecronaca troveremo Pierluigi Pardo, Massimo Callegari, Stefano Borghi, Ricky Buscaglia, Edoardo Testoni e Riccardo Mancini.

Per quanto riguarda il palinsesto, sono garantite una partita della nostra Serie A il sabato sera e due la domenica (un terzo delle partite della giornata), tutta la serie B, le partite di Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid, le partite della Ligue 1 francese oltre alla Ligue 2, Copa Libertadores, FA Cup e Coppa di Lega inglese e Coppa d’Africa.

Per l’extra calcio sono previsti contenuti per la Boxe, Baseball e Darts.

Gli utenti possono già collegarsi al sito DAZN e provare gratuitamente il primo mese (con le prime partite di Serie A che iniziano il 18 Agosto).

Con il calendario della serie A già deciso sappiamo anche quali saranno le prime partite trasmesse da DAZN e da Sky: ecco il dettaglio.

Prima giornata (18-19 agosto)

Su Dazn

Lazio-Napoli (sabato alle ore 20.30)

Sassuolo-Inter (domenica alle ore 20.30)

Parma-Udinese (domenica alle ore 20.30)

Su Sky

Chievo-Juventus (sabato alle ore 18.00)

Torino-Roma (Domenica alle ore 18.00)

Bologna-Spal (domenica alle ore 20.30)

Empoli-Cagliari (domenica alle ore 20.30)

Milan-Genoa (domenica alle ore 20.30)

Sampdoria-Fiorentina (domenica alle ore 20.30)

Atalanta-Frosinone (lunedì alle ore 20.30)

Seconda giornata (25-26 agosto)

Su Dazn

Napoli-Milan (sabato alle ore 20.30)

Spal-Parma (domenica alle ore 18.00)

Frosinone-Bologna (domenica alle ore 20.30)

Su Sky

Juventus-Lazio (sabato alle ore 18.00)

Cagliari-Sassuolo (domenica alle ore 20.30)

Fiorentina-Chievo (domenica alle ore 20.30)

Genoa-Empoli (domenica alle ore 20.30)

Inter-Torino (domenica alle ore 20.30)

Udinese-Sampdoria (domenica alle ore 20.30)

Roma-Atalanta (lunedì alle ore 20.30)

Terza giornata (1-2 settembre)

Su Dazn

Parma-Juventus (sabato alle ore 20.30)

Fiorentina-Udinese (domenica alle ore 18.00)

Chievo-Empoli (domenica alle ore 20.30)

Su Sky

Milan-Roma (venerdì alle ore 20.30)

Bologna-Inter (sabato alle ore 18.00)

Atalanta-Cagliari (domenica alle ore 20.30)

Lazio-Frosinone (domenica alle ore 20.30)

Sampdoria-Napoli (domenica alle ore 20.30)

Sassuolo-Genoa (domenica alle ore 20.30)

Torino-Spal (domenica alle ore 20.30)